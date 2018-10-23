İngiliz Dyson, Singapur'da elektrikli otomobil üretecek

LONDRA (AA) - Merkezi İngiltere’de bulunan Dyson’ın, Singapur’da tesis kurarak elektrikli otomobil üretimine başlama kararı aldığı bildirildi.

İngiliz yayın kurumu BBC, ağırlıklı olarak elektrikli küçük ev aletleri üreticisi olarak tanınan Dyson’ın, Singapur’da kuracağı bir tesis ile elektrikli otomobil üretimine başlayacağını, ilk aracın ise 2021 yılında piyasaya sürülmesinin planlandığını duyurdu.

Dyson’ın, elektrikli otomobil üretimi için Singapur’u seçmesinin İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma süreci (Brexit) ile bir ilgisinin bulunmadığı vurgulandı.

Dyson, daha önce yaptığı açıklamada, elektrikli otomobillerin araştırma geliştirme çalışmalarının 200 milyon sterlinlik yatırımla İngiltere’de yapılacağını, bunun haricinde projenin gerçekleştirilmesi için de yaklaşık 2 milyar sterlin harcama yapılmasının planlandığını duyurmuştu.

