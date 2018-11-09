FİNANS

İngiliz ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,6 büyüdü

FİNANS HABERLERİ  | 09.11.2018 15:29 | Son Güncelleme

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre İngiltere’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 0,6 artış gösterdi

LONDRA (AA) – İngiliz ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,6'lık artış kaydetti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre İngiltere’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 0,6 artış gösterdi.

İngiliz ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,4 artış kaydetmişti. Son verilerle birlikte İngiliz ekonomisi çeyrek bazda 2016 yılının son çeyreğinden bu yana en hızlı büyümeyi göstermiş oldu.

İngiltere'de yılın üçüncü çeyreğinde GSYH yıllık bazda ise yine beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 1,5 arttı.

Ülkede eylül ayında sanayi üretimi aylık ve yıllık bazda değişim göstermezken imalat sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise 0,5 artış kaydetti.

ONS açıklamasında bu yılın üçüncü çeyreğinde büyüme verisinin bir önceki çeyreğe göre daha yüksek olmasına gerekçe olarak, mevsim normallerine göre daha sıcak geçen dönemde tüketici harcamalarındaki artış gösterildi.

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond ise büyüme verilerine ilişkin olarak, “Yüzde 0,6 seviyesindeki büyüme ekonomimizin gücünü vurguluyor. Herkes için işe yarayan bir ekonomi inşa ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERBeklenen gün geldi! Bu indirimler hiç bir yerde görülmedi!Beklenen gün geldi! Bu indirimler hiç bir yerde görülmedi!
Bursa kestane şekeri, Paris Sial Fuarı'nı tatlandırdıBursa kestane şekeri, Paris Sial Fuarı'nı tatlandırdı
AVM Perakende Ciro Endeksi üçüncü çeyrekte yüzde 28.1 arttıAVM Perakende Ciro Endeksi üçüncü çeyrekte yüzde 28.1 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
büyüme çeyrek ingiltere Londra ONS

En Çok Okunan Haberler

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Müdürlere üstün statü! Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak

Müdürlere üstün statü! Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak

KOSGEB'den destek aldı, Avrupa'ya ısıtmalı mont sattı

KOSGEB'den destek aldı, Avrupa'ya ısıtmalı mont sattı

Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcına zam!

Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcına zam!

Keskinoğlu tavukçuluk konkordato süresini 1 yıl daha uzattı

Keskinoğlu tavukçuluk konkordato süresini 1 yıl daha uzattı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSKB/İnce: Kalkınma odaklı yenilikçi fikirler projelendirilecek 

TSKB/İnce: Kalkınma odaklı yenilikçi fikirler projelendirilecek 

Guinness Rekorlar Kitabı’na giren dev LEGO Gemisi Türkiye’de

Guinness Rekorlar Kitabı’na giren dev LEGO Gemisi Türkiye’de

Axess Mobil birinci yılında 2.5 milyon kez indirildi

Axess Mobil birinci yılında 2.5 milyon kez indirildi

Toscani : İnsanlık için tasarlamayı düşünmek zorundayız

Toscani : İnsanlık için tasarlamayı düşünmek zorundayız

Betam: TÜİK işsiz tanımı süresini değiştirdi

Betam: TÜİK işsiz tanımı süresini değiştirdi

Bursa kestane şekeri, Paris Sial Fuarı'nı tatlandırdı

Bursa kestane şekeri, Paris Sial Fuarı'nı tatlandırdı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.