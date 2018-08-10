İngiliz ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü

LONDRA (AA) – İngiliz ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,4 büyüme gösterdi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre İngiltere’de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) bu yılın ikinci çeyreğinde beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 0,4 artış kaydetti.

İngiliz ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 seviyesinde büyümüştü.

ONS açıklamasında haziran ayında ise İngiliz ekonomisinin yüzde 0,2 seviyesinde olan beklentinin altında kalarak aylık bazda yüzde 0,1 artış gösterdiği belirtildi.

Son verilerle birlikte İngiliz ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda beklentilerle uyumlu şekilde yüzde 1,3 artış göstermiş oldu.

İngiltere’de haziran ayı sanayi üretimi ise yüzde 0,3 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 0,4 artış gösterdi.Sanayi üretimi haziranda yıllık bazda yüzde 0,7 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 1,1 seviyesinde artış kaydetti.

İngiltere’nin haziran ayında küresel dış ticaret açığı ise 11,95 milyar sterlin olan beklentinin atlında kalarak 11,38 milyar sterlin seviyesinde gerçekleşti.

