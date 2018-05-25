İngiliz ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,1 büyüdü

LONDRA (AA) – İngiltere ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 büyüdü.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) daha önce açıkladığı ilk çeyrek büyüme verilerini teyit etti.

İngiltere’de bu yılın ilk çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 artış kaydetti.

Ülkede yıllık bazda GSYH ise beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 1,2 artış gösterdi. İngiltere'de mart ayında hizmetler endeksi ise aylık bazda beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 0,1 artış kaydetti.

ONS’den yapılan açıklamada ülkede yılın ilk çeyreğinde yaşanan sert kış koşullarının başta perakende ve inşaat sektörleri olmak üzere büyüme verileri üzerinde olumsuz etki yarattığı kaydedildi.

