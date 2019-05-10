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İngiliz ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,5 büyüdü

FİNANS HABERLERİ  | 10.05.2019 15:43 | Son Güncelleme

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5 büyüme kaydettiğini açıkladı

LONDRA (AA) – İngiliz ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5 büyüdü.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada, ülkede Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5 büyüme kaydettiği belirtildi.

İngiltere’nin bir önceki çeyrekte GSYH büyümesinin yüzde 0,2 seviyesinde olduğu hatırlatılan açıklamada, bu yılın ilk çeyreğinde imalat sektöründe 1988 yılından bu yana en hızlı büyümenin görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, bu yılın ilk çeyreğinde ekonominin ivme kazanmasında, daha önce İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış tarihi olarak görülen 29 Mart tarihinden önce üretimin artırılması ve şirketlerin stoklama yapması gösterildi.

ONS açıklamasında, İngiltere’de ilaç sanayi üretiminin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 9,4 seviyesinde artış gösterdiğinin altı çizildi.

Büyüme verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, ülkede büyümenin halen güçlü olduğunun altını çizerek, “Ekonomi dokuz yıldır büyüme gösteriyor. Borçluluk oranı azalıyor. İstihdam oranı rekor seviyede. Çalışanların gelirleri son on yılın en hızlı artışını kaydediyor.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
büyüme ingiltere Londra ONS

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