FİNANS

İngiliz ekonomisi şubat ayında beklentinin üzerinde büyüdü

FİNANS HABERLERİ  | 10.04.2019 15:52 | Son Güncelleme

Ülkede, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla yıllık bazda yüzde 0,2 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 0,3 artış gösterdi

LONDRA (AA) – İngiltere’de şubat ayında ekonomi yıllık bazda yüzde 0,3 büyüme kaydetti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede, şubat ayında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yıllık bazda yüzde 0,2 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 0,3 artış gösterdi. İngiltere'de GSYH aylık bazda ise yüzde 0,2 büyüme kaydetti.

Ülkede şubat ayında yıllık imalat sanayi üretimi ise yüzde 0,6 daralma beklentisine rağmen yüzde 0,6 büyüme gösterdi.

İngiltere’de şubat ayında aylık bazda imalat sanayi üretimi de yüzde 0,2 olan beklentiyi aşarak yüzde 0,9 büyüme gösterdi.

ONS açıklamasında, ülkedeki imalatçıların İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış (Brexit) takviminin yaklaşması nedeniyle faaliyetlerinin zamanlamasını değiştirdiğini, bunun da şubat ayı verilerine yansıdığını bildirdi.

Büyüme verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan ONS GSYH Ekonomisti Rob Kent Smith, İngiliz ekonomisinin şubat ayında beklentilerin üzerinde büyüme göstermesine rağmen, büyümenin halen ılımlı seviyede olduğunu vurguladı.

Smith, “Hizmet sektörü ve bilgi teknolojilerindeki güçlü performans ekonomi için itici güç oldu. İmalat sektörü ise geçen yılın sonunda görülen zayıf seviyelerden toparlanmaya başladı.” değerlendirmesinde bulundu.

Pantheon Macroeconomics Ekonomisti Samuel Tombs ise imalat sektöründe depolama ihtiyacının artması nedeniyle üretimin de yükseldiğini belirterek, imalat üretimindeki artışın bu yılın ikinci çeyreğinde hız kesmesinin beklendiğini vurguladı.

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büyüme ingiltere Londra ONS

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