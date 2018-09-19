FİNANS

İngiliz ekonomisi yaz döneminde ivme kazandı

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2018 16:13 | Son Güncelleme

Moody's, İngiliz ekonomisinin yaz döneminde ihracat ve perakende satışlardaki artışın etkisiyle ivme kazandığını belirtti

LONDRA (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, İngiltere’nin ekonomik büyümesinin yaz döneminde ivme kazandığını belirtti.

Moody’s'ten yapılan açıklamada, İngiliz ekonomisi ile ilgili değerlendirmelere yer verildi.

Açıklamada, İngiliz ekonomisinin geçen yaz döneminde ihracat ve perakende satışlardaki artışın etkisiyle ivme kazandığı, aynı dönemde ülkede konut sektörü göstergeleri ve yatırım algısının ise bozulduğu kaydedildi.

İngiltere’de manşet enflasyonun yüksek seviyesini koruduğu belirtilen açıklamada, imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) düşüş trendinde olduğu, inşaat aktivitesinin gerilediği aktarıldı.

İngiltere’de bu yılın ikinci çeyreğinde sermaye yatırımlarında artış görüldüğü, ihracattaki artışın yansıması olarak ticaret açığının da daraldığı kaydedilen açıklamada, ülkede konut fiyatlarının düşüş eğiliminde olduğu, konuya ilişkin verilerin bu eğilimin devam edeceğine işaret ettiği bildirildi.

Açıklamada, son aylarda İngiltere’nin herhangi bir anlaşma olmaksızın Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılması olasılığının arttığı, böyle bir senaryonun gerçekleşmesi halinde İngiliz ekonomisinin zarar görebileceği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Brexit İngiliz ekonomisi ingiltere Londra moody's

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