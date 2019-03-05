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"İngiliz finans sistemi ve bankaları direçli"

FİNANS HABERLERİ  | 05.03.2019 17:55 | Son Güncelleme

İngiltere Merkez Bankası Finansal Politika Komitesi: - “Bankaları, aracıları, sigorta şirketleri dahil İngiliz finansal sisteminin merkezi, en kötü senaryo olan düzensiz çıkış (Brexit) dahil olmak üzere geniş çaplı risklere karşı dirençli ve hazırlıklıdır"

LONDRA (AA) - İngiltere Merkez Bankası (BoE) Finansal Politika Komitesi, İngiliz finans sisteminin ve bankalarının ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkışına ilişkin olumsuz senaryolara karşı dirençli olduğunu duyurdu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Finansal Politika Komitesi’nin 26 Şubat tarihinde yaptığı toplantının tutanaklarında, “Bankaları, aracıları, sigorta şirketleri dahil İngiltere’nin finansal sisteminin merkezi, en kötü senaryo olan düzensiz çıkış (Brexit) dahil olmak üzere geniş çaplı risklere karşı dirençli ve hazırlıklıdır. İngiltere’nin anlaşma olmaksızın Birlikten çıkması halinde sınırlar ötesi finans hizmetlerinden doğabilecek aksamaların finansal istikrar açısından yaratabileceği risklerin çoğu yatıştırılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Tutanaklarda İngiltere’de hane halkının ve işletmelerin AB’deki finansal kurumlara ve sundukları hizmetlere erişiminin devam etmesi için gerekli düzenlemelerin ve hazırlıkların otoriteler tarafından yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Öte yandan, AB otoritelerinin gerekli eylemleri gerçekleştirmemesi durumunda hizmetlerin sınırlar ötesi ticaretinde bazı aksamaların olması, finansal istikrara ilişkin bazı potansiyel risklerin oluşması mümkün. Bu durumun, öncelikli olarak daha çok AB’deki hane haklarını ve işletmeleri etkilemesi beklense de İngiltere’ye tam olarak öngörülemeyecek ve (etkileri) yatıştırılamayacak şekilde yayılması beklenebilir."

Finansal Politika Komitesi’nin tutanaklarında İngiliz bankacılık sisteminin merkezinin, AB’den olası bir düzensiz çıkışın yaratabileceği ekonomik şoklara karşı dirençli olduğu, büyük İngiliz bankalarının mevcut sermaye rasyolarının küresel ekonomik kriz öncesindeki seviyesinin üç katından fazla olduğu vurgulandı.

İngiliz bankalarının, hane halkına ve işletmelere kredi vermeye devam ettiği bildirilen tutanaklarda, bir yandan da olası şokları absorbe edebilecek sermaye tamponlarına sahip oldukları belirtildi.

Tutanaklarda, İngiliz bankalarının oluşabilecek en olumsuz Brexit senaryosuna bile dirençli olduğu belirtilirken, bu senaryoda AB ve İngiltere arasında ticaret engellerinin oluşması, diğer ülkelerle mevcut ticaret anlaşmalarını kaybedilmesi, gümrüklerde aksamaların oluşması, İngiltere’de varlıklara ilişkin risk primlerinde sert artışı görülmesi ve bu durumun finans piyasalarına olumsuz yayılma riskinin gerçekleşmesinin esas alındığı kaydedildi.

Öte yandan, tutanaklarda, “Finansal istikrar, piyasa istikrarı ile aynı şey değildir. Düzensiz bir çıkışın yaşanması durumunda dikkate değer seviyede (piyasada) oynaklığın olması bekleniyor. Buna rağmen, piyasalar oynak dönemlerde işlev gösterebildiğini ispatladı.” ifadelerine de yer verildi. Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) bugün yapılan açıklamada ECB ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) arasında döviz takas (swap) anlaşması imzalandığı bildirilmişti.

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bankalar ingiltere İngiltere Merkez Bankası Londra

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