FİNANS

İngiliz gıda ve içecek sektöründen esneklik talebi

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2019 20:48 | Son Güncelleme

İngiliz Yiyecek İçecek Federasyonu, hükümetten gıda ve içecek üreticileriyle tedarikçilerinin kendi aralarında fiyatlama konusunda görüşmelerini yasaklayan rekabet düzenlemesinin esnetilmesini istedi

LONDRA (AA) - İngiltere'de gıda ve içecek üreticileriyle tedarikçilerinin çatı kuruluşu İngiliz Yiyecek İçecek Federasyonu (FDF), anlaşmasız Brexit ihtimaline karşı rekabet düzenlemelerinde esneklik talebinde bulundu.

FDF'den yapılan açıklamada, İngiliz hükümetinden gıda ve içecek üreticileriyle tedarikçilerinin kendi aralarında fiyatlama konusunda görüşmelerini yasaklayan rekabet düzenlemesinin esnetilmesinin istendiği belirtildi.

Açıklamada, daha önce hükümetten, AB'den anlaşmasız ayrılık durumunda izlenecek yol haritasının istendiği hatırlatılarak, anlaşmasız Brexit'in sektör için risk oluşturduğu vurgulandı.

Açıklamada FDF'nin Operasyonlar Sorumlusu Tim Rycroff'un, "İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılması durumunda bazı ürünlerin tedarikinde haftalar, hatta aylar sürebilecek kesinti yaşanabilir. Bu durumunda, belki İngiliz hükümetinin bize gelerek uzak bölgelerdeki ya da risk grubundaki yaşlıların ve çocukların bu durumundan etkilenmemesi için kendi aramızda görüşebileceğimizi söylemesi gerekiyor." ifadelerine de yer verildi.

Konuya ilişkin İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada ise, şunları kaydetti:

"İngiltere 31 Ekim'de AB'den ayrılacak. Bu süreçte tüketicilerimizi ve işletmelerimizi desteklemek birinci önceliğimiz. Yiyecek ve içecek sektörüyle, AB'den ayrılık sürecinde gerekli hazırlıkları yapması için yakın şekilde çalışıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
AB Brexit ingiltere yiyecek

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