FİNANS

İngiliz hükümetinden savunma şirketinin satışına inceleme talebi

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2019 14:28 | Son Güncelleme

İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Andrea Leadsom: - "Cobham'ın satın alınması için yapılan teklifi dikkatle değerlendirdikten sonra konuya ulusal güvenlik temelinde müdahil olunması için bir tebligat yayımladım"

LONDRA (AA) - Merkezi ABD'de bulunan Advent International'ın İngiliz savunma şirketi Cobham'ı satın almasının, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle İngiliz Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA) tarafından inceleneceği bildirildi.

İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Andrea Leadsom, yaptığı açıklamada, "Cobham'ın satın alınması için yapılan teklifi dikkatle değerlendirdikten sonra konuya ulusal güvenlik temelinde müdahil olunması için bir tebligat yayımladım." ifadesini kullandı.

CMA, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle ABD'li Advent International'ın İngiliz savunma şirketi Cobham'ı satın alması yönünde varılan anlaşmayı inceleyecek.

CMA'nın ulusal güvenlik gerekçesi ile ilgili yeterli dayanak sunması durumunda İngiliz hükümetinin, satın alma anlaşmasını veto etme hakkı bulunuyor.

CMA'nın, konuya ilişkin ayrıntılı raporunu, 29 Ekim'de yayımlaması bekleniyor.

- "Advent, Cobham'ı sorumlu bir şekilde yönetmek, büyümesini desteklemek konusunda kararlı"

Advent International'dan yapılan açıklamada da "Advent, Cobham'ı sorumlu bir şekilde yönetmek, büyümesini ve başarısını desteklemek konusunda kararlıdır. İngiliz hükümetiyle ortaklaşa ve yapıcı bir şekilde gözden geçirme sürecine dahil olmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Merkezi Boston'da bulunan Advent International, temmuz ayında İngiliz savunma şirketi Cobham'ın satın alınması için 4 milyar sterlin teklif etmişti. Cobham'ın hissedarları da söz konusu teklifi kabul etmişti.

Merkezi Dorset'te bulunan Cobham, uçakların havada yakıt ikmali yapmasını sağlayan teknolojileri geliştirmesi ile tanınıyor. Halihazırda 10 bin kişiyi istihdam eden şirket, elektronik harp sistemleri ve askeri araçlar için iletişim sistemleri üretimini de gerçekleştiriyor.

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