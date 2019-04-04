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İngiliz iplik üreticisi, Bursa'daki 50'nci yılını İnovasyon Merkezi açılışı ile kutladı

FİNANS HABERLERİ  | 04.04.2019 17:15 | Son Güncelleme

İNGİLİZ iplik üreticisi Coats, kuruluşunun 50'nci yılını Bursa'da yapılan İnovasyon Merkezi'nin açılışı ile kutladı.

İngiliz iplik üreticisi, Bursa'daki 50'nci yılını İnovasyon Merkezi açılışı ile kutladı

Semih ŞAHİN-Muammer İRTEM/BURSA,(DHA) - İNGİLİZ iplik üreticisi Coats, kuruluşunun 50'nci yılını Bursa'da yapılan İnovasyon Merkezi'nin açılışı ile kutladı. Türkiye'de tek, dünyada 3'üncü olan merkezde telekomünikasyon ve tıp başta olmak üzere birçok sektöre iplik üretilecek.
Dünyanın en eski iplik üreticilerinden biri olan İngiliz iplik üreticisi Coats, kuruluşunun 50'nci yılında, Bursa'daki Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde (NOSAB) bulunan fabrikasına ek olarak İnovasyon Merkezi inşa etti. Kuruluşunun 50'nci yılında açılışı yapılan İnovasyon Merkezi yaklaşık 2 milyon dolara mal edildi. Coats CEO’su Rajiv Sharma, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'den sonra üçüncü olarak Bursa'ya inşa edilen İnovasyon Merkezi'nin, Türkiye'den dünyaya inovasyon üreteceğini dile getirdi.
'DÜNYADAKİ EN BÜYÜK FABRİKALARDAN BİRİ BURSA'DA'
Şirketin 260 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirten Sharma, "Dünyadaki en büyük iplik üreticilerinden biriyiz. İplikleri sadece kumaş ve ayakkabı gibi ürünler için değil, bunun dışında daha da geniş bir yelpazede gaz, petrol, telekomünikasyon ve tıp alanında da kullanmak üzere üretim yapıyoruz. Bursa'daki invoasyonun önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde günlük yaşantınızda kullanacağınız ürünlerin temel maddesini üretecek bir merkez haline gelmesini amaçlıyoruz. 1952 yılında ilk fabrikamızı İstanbul'da açtık. İstanbul'daki fabrikamız sadece ipik üretiyordu. Bu fabrikayı 50 yıl önce Bursa'ya taşıdık. Bundan dolayı 50'nci yılımızı Bursa'da kutluyoruz. Dünyadaki en büyük fabrikalardan biri Bursa'daki bu fabrika. Üstk teknoloji ürünlerin iplikleri burada üretiliyor. Dünyada 3 adet inovasyon havımız var. Bunlardan bir tanesi de bugün Bursa'da açıldı. Amacımız; yeni sanayi alanları için yeni ürünler üretmek, yeni materyaller bulmak, yeni kimyasal bileşenler oluşturmak, günümüzde karşılaştığımız çok karmaşık gibi görünen sorunların çözümünü bulmak" dedi.
''HÜKÜMET BİZLERE YARDIMCI OLUYOR''
Asya ve Avrupa arasında köprü olması sebebiyle İnovasyon Merkezi'nin Bursa'da kurulduğunu dile getiren Rajiv Sharma, "Bizim için Avrupa ve Asya pazarı büyük bir pazar. Bununla beraber çok önemli mühendislik yeteneklerinin de bulunduğu merkez Bursa. Sanayi açısından büyük bir merkez. Üniversitenin olması bizim için büyük bir avantaj. Burada önemli yetenekler eğitim alıyorlar. Türkiye ile çok güçlü bir tarihi geçmişe sahibiz. Türkiye şu an çok istikrarlı bir ülke. Hükümet bizlere çok yardımcı oluyor. Bu konuda bizlere iyi bir yapı sağladı. Küresel her yerle iletişim olanağına sahip olduğumuz bir yer. Bundan dolayı Bursa'yı tercih ettik" diye konuştu.
Üretilen ipliklerin sadece kumaş ve ayakkabı sektörüyle sınırlı kalmayacağını belirten Sharma, "Biz daha çok geleceğe dönük çalışıyoruz. Geleceğe odaklanmış durumdayız. Bundan dolayı da karbon, çelik gibi farklı hammaddeler üzerinde çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Karbon kompozit maddeler bu inovasyon merkezinin temelini oluşturacak. Karbon kompozitin dışında son derece hafif maddeler ve bununla beraber koruyucu giysiler konusunu da bu inovasyon merkezinde gerçekleştireceğiz" dedi.
FOTOĞRAFLI

İngiliz iplik üreticisi, Bursa'daki 50'nci yılını İnovasyon Merkezi açılışı ile kutladıİngiliz iplik üreticisi, Bursa'daki 50'nci yılını İnovasyon Merkezi açılışı ile kutladıİngiliz iplik üreticisi, Bursa'daki 50'nci yılını İnovasyon Merkezi açılışı ile kutladıİngiliz iplik üreticisi, Bursa'daki 50'nci yılını İnovasyon Merkezi açılışı ile kutladı

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