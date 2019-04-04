İngiliz iplik üreticisi, Bursa'daki 50'nci yılını İnovasyon Merkezi açılışı ile kutladı

Semih ŞAHİN-Muammer İRTEM/BURSA,(DHA) - İNGİLİZ iplik üreticisi Coats, kuruluşunun 50'nci yılını Bursa'da yapılan İnovasyon Merkezi'nin açılışı ile kutladı. Türkiye'de tek, dünyada 3'üncü olan merkezde telekomünikasyon ve tıp başta olmak üzere birçok sektöre iplik üretilecek.

Dünyanın en eski iplik üreticilerinden biri olan İngiliz iplik üreticisi Coats, kuruluşunun 50'nci yılında, Bursa'daki Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde (NOSAB) bulunan fabrikasına ek olarak İnovasyon Merkezi inşa etti. Kuruluşunun 50'nci yılında açılışı yapılan İnovasyon Merkezi yaklaşık 2 milyon dolara mal edildi. Coats CEO’su Rajiv Sharma, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'den sonra üçüncü olarak Bursa'ya inşa edilen İnovasyon Merkezi'nin, Türkiye'den dünyaya inovasyon üreteceğini dile getirdi.

'DÜNYADAKİ EN BÜYÜK FABRİKALARDAN BİRİ BURSA'DA'

Şirketin 260 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirten Sharma, "Dünyadaki en büyük iplik üreticilerinden biriyiz. İplikleri sadece kumaş ve ayakkabı gibi ürünler için değil, bunun dışında daha da geniş bir yelpazede gaz, petrol, telekomünikasyon ve tıp alanında da kullanmak üzere üretim yapıyoruz. Bursa'daki invoasyonun önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde günlük yaşantınızda kullanacağınız ürünlerin temel maddesini üretecek bir merkez haline gelmesini amaçlıyoruz. 1952 yılında ilk fabrikamızı İstanbul'da açtık. İstanbul'daki fabrikamız sadece ipik üretiyordu. Bu fabrikayı 50 yıl önce Bursa'ya taşıdık. Bundan dolayı 50'nci yılımızı Bursa'da kutluyoruz. Dünyadaki en büyük fabrikalardan biri Bursa'daki bu fabrika. Üstk teknoloji ürünlerin iplikleri burada üretiliyor. Dünyada 3 adet inovasyon havımız var. Bunlardan bir tanesi de bugün Bursa'da açıldı. Amacımız; yeni sanayi alanları için yeni ürünler üretmek, yeni materyaller bulmak, yeni kimyasal bileşenler oluşturmak, günümüzde karşılaştığımız çok karmaşık gibi görünen sorunların çözümünü bulmak" dedi.