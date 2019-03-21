FİNANS

İngiliz iş dünyasından "olağanüstü hal" uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 21.03.2019 20:40 | Son Güncelleme

Britanya Endüstri Konfederasyonu ve Ticaret Odaları Kongresi, Başbakan Theresa May'den bir an önce Brexit stratejisini değiştirmesini talep etti

LONDRA (AA) - İngiltere’nin en büyük iş dünyasını temsil eden çatı kuruluşu Britanya Endüstri Konfederasyonu (CBI) ve Ticaret Odaları Kongresi (TUC), İngiltere’nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecinin ulusal olağanüstü hale dönüştüğü uyarısında bulundu.

CBI ve TUC tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, İngiltere Başbakanı Theresa May'den bir an önce Brexit stratejisini değiştirmesinin talep edildiği belirtildi.

Açıklamada, İngiliz hükümetinin bir an önce “B planı” hazırlayarak 29 Mart tarihinde Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılmasının önüne geçmesi çağrısında bulunuldu.

İngiltere’de çok sayıda şirketin büyük bir belirsizlikle karşı karşıya kaldığı belirtilerek, “Ülkemiz ulusal hal ile karşı karşıya. Son günlerde verilen kararlar İngiltere’nin AB’den anlaşma olmaksızın ayrılma riskini artırdı. Şirketler ve toplum böyle bir sonuca hazır değil. Bunun oluşturacağı şok nesiller boyunca hissedilecek.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İngiltere’nin AB’den çıkış takviminde ertelemeye ihtiyaç duyduğu, fakat bunun AB ile yeniden bir anlaşmanın sağlanmasına yetecek bir erteleme olmasının gerektiği bildirildi.

İngiltere’nin yeni bir stratejiyi ortaya koyması gerektiğine dikkati çekilerek, “Bir B planı bulunmalı. AB ile müzakere edilebilecek, parlamentonun desteğini alan, İrlanda ile açık sınır politikasının devamını sağlayan, çalışanları ve ekonomiyi koruyan bir B planı bulunmalı.” ifadeleri kullanıldı.

İngiltere 23 Haziran 2016’da yapılan referanduma yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı. İngiliz hükümeti 29 Mart 2017’de Lizbon Anlaşmasının üyelerin birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini işleterek Brexit sürecini resmen başlatmıştı.

Avrupa Adalet Divanı aralık ayında aldığı bir kararla İngiltere’nin 50. Maddenin Brexit için yürürlüğünü tek yanlı olarak iptal edebileceğine hükmetmişti.

İngiliz hükümeti, AB ile vardığı ayrılık anlaşmasının parlamentoda iki kez ezici çoğunlukla reddedilmesinin ardından 29 Mart’ta gerçekleşmesi gereken Brexit’i 30 Haziran’a erteleme talebini AB Konseyi'ne iletmişti.

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Avrupa Birliği Brexit ingiltere Londra

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