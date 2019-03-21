LONDRA (AA) - İngiltere’nin en büyük iş dünyasını temsil eden çatı kuruluşu Britanya Endüstri Konfederasyonu (CBI) ve Ticaret Odaları Kongresi (TUC), İngiltere’nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecinin ulusal olağanüstü hale dönüştüğü uyarısında bulundu.

CBI ve TUC tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, İngiltere Başbakanı Theresa May'den bir an önce Brexit stratejisini değiştirmesinin talep edildiği belirtildi.

Açıklamada, İngiliz hükümetinin bir an önce “B planı” hazırlayarak 29 Mart tarihinde Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılmasının önüne geçmesi çağrısında bulunuldu.

İngiltere’de çok sayıda şirketin büyük bir belirsizlikle karşı karşıya kaldığı belirtilerek, “Ülkemiz ulusal hal ile karşı karşıya. Son günlerde verilen kararlar İngiltere’nin AB’den anlaşma olmaksızın ayrılma riskini artırdı. Şirketler ve toplum böyle bir sonuca hazır değil. Bunun oluşturacağı şok nesiller boyunca hissedilecek.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İngiltere’nin AB’den çıkış takviminde ertelemeye ihtiyaç duyduğu, fakat bunun AB ile yeniden bir anlaşmanın sağlanmasına yetecek bir erteleme olmasının gerektiği bildirildi.