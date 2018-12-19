İngiliz iş dünyasının siyasilere Brexit uyarısı

LONDRA (AA) - İngiltere’de iş dünyasını temsil eden en büyük beş çatı kuruluş ortaklaşa yaptıkları açıklamada, politikacıların ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış hazırlıklarını tamamlamak yerine iç mücadelelerle vakit kaybettiği eleştirisinde bulundu.

İngiliz Ticaret Odaları Birliği (BCC), Britanya Endüstri Konfederasyonu (CBI), İmalatçılar Organizasyonu (EEF), Küçük İşletmeler Federasyonu (FSB) ve Yöneticiler Enstitüsü (IoD) ortak yaptıkları açıklamada İngiliz siyasileri anlaşmasız ayrılık senaryosuna ilişkin uyardı.

Açıklamada, “Siyasiler, pratik adımlar atmak yerine anlaşmazlıklar üzerinden birbirleriyle çekişirken, iş dünyası olanlar korku içerisinde izliyor. İş dünyasının ilerlemesi gerekiyor.” ifadelerine yer verildi.

İngiliz hükümetinin AB’den ayrılık sürecine ilişkin mesafe kaydedememiş olması eleştirilen açıklamada, neticede ülkenin anlaşmasız ayrılık senaryosunu değerlendirme durumuna geldiği belirtildi. Açıklamada, “Gelecek 100 gün aksaklıkların giderilmesi için yeterli süre değil. Olmamız gereken nokta bu değil. Binlerce şirket anlaşmasız ayrılık için hazırlıklarına henüz başlayacak. İş dünyasının bu kadar kısa bir zamanda hazırlanması beklenemez.” ifadeleri yer aldı.