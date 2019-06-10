FİNANS

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sofrasına İnegöl kirazı

FİNANS HABERLERİ  | 10.06.2019 11:03 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yetiştirilen Napolyon kirazı için hasat zamanı gelirken, bu yıl 3 bin ton kirazın İngiltere, Rusya, Almanya ve Ukrayna’ya ihraç edileceği belirtildi.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sofrasına İnegöl kirazı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde yetiştirilen Napolyon kirazı için hasat zamanı gelirken, bu yıl 3 bin ton kirazın İngiltere, Rusya, Almanya ve Ukrayna’ya ihraç edileceği belirtildi. Kirazdan İngiliz Kraliyet ailesine de gönderildiği öğrenildi.
İnegöl İlçesi’nin kırsal İsaören, Edebey, Çitli ve Dipsizgöl Mahalleleri’nde yetişen Napolyon cinsi kirazların hasadı başladı. Pia Frucht Gıda Lojistik ve Dış Ticaret Ltd. Şti isimli bir firmanın yetkilisi Mehmet Efe, İnegöl'e gelerek kirazların kalitesini incelerken, 15 yıldır İnegöl’den kiraz ve şeftali gibi muhtelif meyveleri alarak yurtdışına ihracat yaptıklarını belirtti. Efe, "Bu bölgenin kaliteli olarak kiraz yaptığını bildiğimiz için tekrar bu sene de alıma geldik. Geçen sene yine firmamız İnegöl bölgesinden 800 ton civarında ürün aldık. Kimyasal analizlerde şuan bir problem yok. Boy problemi yaşamadıktan sonra bu bölgeden yine bin tonun üzerinden ürün almayı düşünüyoruz. Birkaç gün içerisinde alıma başlayacağız. Alımlarımız peşin, kantarda ödeme şeklinde" dedi.
AVRUPAYA DA SATIYORUZ
Efe, "Herhangi bir kurumun davetiyle değil, biz şahıs ve firma olarak kendimiz İnegöl’e geldik. Burada tanıdığımız arkadaşlar yardımcı oluyor. İhracatı zaten kendi müşterilerimizle yapıyoruz. Kurumlar da bize kantarlarda yardımcı olurlarsa seviniriz. Avrupa ağırlıklı. Almanya, İngiltere, Hollanda’ya göndereceğiz. Kalite durumuna göre de Rusya tarafına da yapabiliriz. Şu an Türkiye genelinde fiyatlar 20 lira civarındaydı. Son 10-15 gündür fiyatlar düşme eğiliminde. Tüm bölgeler devreye girdi. Şu anda fiyatlarımız 10 lira civarında" diye konuştu.
3 BİN TON İHRACAT
Efe ayrıca, "İnegöl’den Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri ile Rusya ve Irak’a ihracat yapılıyor. Toplamda tahminimce kiraz olarak 3 bin ton civarında ihracat yapılır diye düşünüyorum. İnegöl’de kalitesine göre her pazara hitap edecek ürün var. Yaptığımız analizlerde şuana kadar herhangi bir problem yaşamadık. Kalite oranı şu an iyi" dedi.
'GEÇEN SENE KAZANAMADIK, BU YIL FİYATLAR İYİ'
Edebey Mahallesi’nde kiraz üreticiliği yapan Mehmet Cengiz ise bu yılki kiraz fiyatlarından memnun olduğunu belirterek, "Kiraz fiyatları geçen seneye göre şu an iyi. Geçen sene ürünü dalında bıraktık. Toplama maliyet 1,5-2 liraya denk geliyordu. Şu an iç piyasada ürünler 5,5-6 lira civarında Edebey’de açık pazarda satılıyor. İhracat kirazının fiyatı ise 10 lira. Zaten bu ürünü yaklaşık 8 liraya iç piyasa alabilir. İhracatla birlikte bu yıl üretici olarak bizler inşallah para kazanırız" dedi.

FOTOĞRAFLI

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sofrasına İnegöl kirazıİngiliz Kraliyet Ailesi'nin sofrasına İnegöl kirazıİngiliz Kraliyet Ailesi'nin sofrasına İnegöl kirazıİngiliz Kraliyet Ailesi'nin sofrasına İnegöl kirazı

Sahilde korkutan görüntü! Yüzlercesi bu halde bulunduSahilde korkutan görüntü! Yüzlercesi bu halde bulundu
Mayıs’ta en çok dolar kazandırdı, BİST100 kaybettirdiMayıs’ta en çok dolar kazandırdı, BİST100 kaybettirdi
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

İki dev birleşiyor! 121 milyar dolar...

İki dev birleşiyor! 121 milyar dolar...

10 milyon kişi başvurdu

10 milyon kişi başvurdu

İki ayın en düşük seviyesini görmüştü!

İki ayın en düşük seviyesini görmüştü!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

"Raylı sistemler şirketlerinin tanıtımı için lobi oluşturacağız"

"Raylı sistemler şirketlerinin tanıtımı için lobi oluşturacağız"

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mayıs’ta en çok dolar kazandırdı, BİST100 kaybettirdi

Mayıs’ta en çok dolar kazandırdı, BİST100 kaybettirdi

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

TOKİ’nin Ankara Sincan konut kurası yarın yapılacak

TOKİ’nin Ankara Sincan konut kurası yarın yapılacak

İşçi olarak girdiği fabrikanın patronu oldu

İşçi olarak girdiği fabrikanın patronu oldu

G20'de Türkiye ile Kanada arasında ticari iş birliği

G20'de Türkiye ile Kanada arasında ticari iş birliği

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.