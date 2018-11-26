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İngiliz milyarder Odey: piyasalar 25 yıllık bir kayıp dönemine giriyor

FİNANS HABERLERİ  | 26.11.2018 15:21 | Son Güncelleme

İNGİLİZ milyarder fon yöneticisi Crispin Odey, müşterilerine gönderdiği bir mektupta, piyasaların 25 yıl sürecek bir kayıp döneminin başında olduğunu iddia etti.

Erkan ÖZ, (DHA)- İNGİLİZ milyarder fon yöneticisi Crispin Odey, müşterilerine gönderdiği bir mektupta, piyasaların 25 yıl sürecek bir kayıp döneminin başında olduğunu iddia etti.
Ekim 2018 itibariyle toplamda yaklaşık 1.1 milyar dolarlık varlığı yöneten Odey, mektubunda şu ifadelere yer verdi:
"Elbette, ayı (düşüş) piyasaları ilk zamanlarda ‘ayı piyasası’ gibi görünmez. Etrafta hala daha yüksek fiyatların geleceğine inanan ortak akıl ve umut vardır. Neden böyle düşünmesinler ki? Sonuçta, ayı trendinde bile piyasaların yükselişle kapandığı gün sayısı düşüşle kapanan günlerden fazladır. Sizin yatırım yapmaya devam etmenizi sağlayacak bir çok şey hala etraftadır. (Bugün de böyle) Geride kalan ABD seçimleri, Çin ile bir yakınlaşma, şirketlerin kendi hisselerini geri alması ya da Noel Baba rallisi... Ama ben bunun derin bir ayı piyasasının başlangıcı gibi göründüğünü düşünüyorum ve kendi paramla bu senaryoya göre yaptığım yatırımlarda da bir değişiklik yok. Popülizmin Batı’da gideceği daha çok yol var. QE (Merkez Bankalarının para basması) tasarruflara zarar verdi ve şimdi de popülizm, fiyat mekanizmasını bozacak. 25 yıllık yeni bir dönemin başındayız ve buna alışsanız iyi olur."
Crispin Odey, birkaç yıl önce başta FED olmak üzere dünya merkez bankalarına karşı adeta savaş açmıştı. QE balonunun sert bir şekilde patlayacağını öngören İngiliz milyarder, altın varlıklarına yoğun bir biçimde yatırım yaparken, devlet borç senetlerinin de (bono ve tahvil) değer yitireceği yönünde pozisyon almıştı. Odey’in bu stratejisi ilk dönemde başarısız oldu. Milyarder fon yöneticisi, 2015’te yüzde 21.3, 2016’da yüzde 49 ve 2017’de yüzde 22.3 kayıp yaşadı. Ancak stratejisini terk etmeyen İngiliz fon yöneticisi için 2018’de rüzgarın yönü değişti. Odey’in idare ettiği hedge fonlar, bu yıl şimdiye kadar yüzde 49.8 kar sağladı.
Odey Çin konusunda da pek olumlu düşünmüyor. Bu yıl HSBC verilerine göre, en başarılı fon yöneticisi haline gelen Odey, mektubunda, Çin hakkında şu ifadelere yer verdi:
"Bugünkü Çin, 16’ıncı yüzyıldaki Hollanda’ya benziyor. Büyük bir dış ticaret fazlası 20 kat kaldıraçla devlet yatırımlarına yönlendirilmiş durumda. Bu ekonomi, ülke cari fazla ürettiği sürece devam edebilir. Ancak Çin gelecek yıl, ilk defa cari açık verecek gibi görünüyor."

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