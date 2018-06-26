İngiliz otomotiv sektöründe yatırımlar sert düştü

LONDRA (AA) - İngiltere’de otomotiv sektörüne yapılan yatırımlar, bu yılın ilk yarısında 347,3 milyon sterline geriledi.

İngiltere’de Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) verilerine göre, 2017'nin ilk yarısında 647,4 milyon sterlin seviyesinde olan İngiltere'de otomotiv üretim tesisleri ve yeni modellere yapılan toplam yatırım, bu yılın aynı döneminde 347,3 milyon sterlin seviyesine geriledi.

Açıklamada, İngiltere’de otomotiv sektörüne bu yılın ilk yarısında yapılan toplam yatırımın 2008'deki finansal krizden bu yana en düşük seviyesinde olduğu vurgulandı.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış sürecine ilişkin belirsizliklerin ülkede otomotiv sektörü ile ilgili yatırım ortamını olumsuz yönde etkilediği, şirketlerin yatırım kararlarını ertelemeyi tercih ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçen seneki pozitif performansa rağmen bu yılın ilk yarısı daha az umut verici durumda. Üretim çıktısı, yeni modellere talebin yavaşlaması ile düştü. Sektörde işten çıkartma duyuruları yapılırken, yatırımlar hız kesti. Yeni modellere bu yılın ilk yarısında toplam 347,3 milyon sterlin yatırım yapıldı. Bu geçen seneki yatırımın neredeyse yarısı seviyesinde."