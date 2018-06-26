FİNANS

İngiliz otomotiv sektöründe yatırımlar sert düştü

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2018 14:54 | Son Güncelleme

Ülkede otomotiv üretim tesisleri ve yeni modellere yapılan toplam yatırım, bu yılın ilk yarısında 347,3 milyon sterlin seviyesine geriledi

LONDRA (AA) - İngiltere’de otomotiv sektörüne yapılan yatırımlar, bu yılın ilk yarısında 347,3 milyon sterline geriledi.

İngiltere’de Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) verilerine göre, 2017'nin ilk yarısında 647,4 milyon sterlin seviyesinde olan İngiltere'de otomotiv üretim tesisleri ve yeni modellere yapılan toplam yatırım, bu yılın aynı döneminde 347,3 milyon sterlin seviyesine geriledi.

Açıklamada, İngiltere’de otomotiv sektörüne bu yılın ilk yarısında yapılan toplam yatırımın 2008'deki finansal krizden bu yana en düşük seviyesinde olduğu vurgulandı.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış sürecine ilişkin belirsizliklerin ülkede otomotiv sektörü ile ilgili yatırım ortamını olumsuz yönde etkilediği, şirketlerin yatırım kararlarını ertelemeyi tercih ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçen seneki pozitif performansa rağmen bu yılın ilk yarısı daha az umut verici durumda. Üretim çıktısı, yeni modellere talebin yavaşlaması ile düştü. Sektörde işten çıkartma duyuruları yapılırken, yatırımlar hız kesti. Yeni modellere bu yılın ilk yarısında toplam 347,3 milyon sterlin yatırım yapıldı. Bu geçen seneki yatırımın neredeyse yarısı seviyesinde."

İngiliz hükümetine, bir an önce İngiltere’nin Avrupa piyasalarına erişimi konusundaki belirsizliklerin üstesinden gelmesi çağrısında bulunulan açıklamada, "İngiltere’de yakında yeni araç modellerine ilişkin kararlar verilecek. Hükümetin yatırımcı güvenini desteklemek için adım atması ve binlerce kişinin istihdamının korunmasını sağlaması gerekiyor. Hükümet, AB ile gelecekteki ticaretine ilişkin belirsizlikleri sonlandırmalı, Gümrük Birliği ve ortak pazarın sunduğu imkanlara olan bağlılığını sürdürmeli." denildi.

Londra’da düzenlenen SMMT Zirvesi’nde konuşan SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes da otomotiv sektöründeki yatırımlara ilişkin verilerin İngiliz ekonomisi ve otomotiv sektörü için kritik önemde olduğu vurgulanarak, "Şirketlerin yönetim kurullarında, müzakerelerin yavaşlığından dolayı artan bir gerginlik söz konusu. İngiltere’nin mevcut pozisyonu, birbiriyle çelişen mesajlar ve bürokrasi, ortak pazar ve Gümrük Birliği ile büyümüş İngiliz otomotiv sektörünün çıkarları ile zıtlık oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

SMMT verilerine göre, İngiltere’de otomotiv sektörünün yıllık iş hacmi yaklaşık 82 milyar sterlin, sektörün ülke ekonomisine sağladığı katma değer ise 20,2 milyar sterlin seviyesinde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Londra otomotiv SMMT yatırım

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