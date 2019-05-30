FİNANS

İngiliz otomotiv sektörüne Brexit darbesi

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2019 18:19 | Son Güncelleme

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) verilerine göre İngiltere’de bu yılın nisan ayında toplam araç üretimi bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 44,5 azalarak, 127 bin 970 adetten 70 bin 971 adete geriledi

LONDRA (AA) - İngiltere'de otomotiv üretimi nisanda bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 44,5 azaldı.

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) verilerine göre İngiltere’de bu yılın nisan ayında toplam araç üretimi bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 44,5 azalarak 127 bin 970 adetten 70 bin 971 adete geriledi.

İngiltere'nin nisanda yıllık bazda toplam araç üretimi ise yüzde 22,4 azalarak 568 bin 500 adetten 441 bin 260 adete düştü.

SMMT verilerine göre iç piyasaya yönelik araç üretimi ise bu yılın nisan ayında bir önceki yılın ayına kıyasla yüzde 43,7 azalarak 24 bin 294 adetten 13 bin 669 adete geriledi.

Aynı zamanda İngiltere'nin ihracata yönelik araç üretimi bu yılın nisanında geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 44,7 azalarak 103 bin 676 adetten 57 bin 302 adete düştü.

SMMT açıklamasında ülkede araç üretiminin aylık bazda art arda 11 kez düşük kaydettiği belirtilerek, kuruluşun İngiltere'nin AB'den çıkış sürecine ilişkin belirsizlikleri ortadan kaldırılması yönündeki çağrısı yinelendi.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, "Bu veriler Brexit belirsizliğinin İngiliz otomotiv üretim sanayisi ve çalışanları üzerindeki maliyetini ve etkisini gösteriyor. Devam eden istikrarsızlık sektöre büyük zarar verdi. İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılma olasılığı yatırımların durmasına, istihdamın kaybolmasına ve küresel itibarımızın zarar görmesine neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hawes, İngiliz hükümetine AB'den anlaşmasız ayrılma ihtimalini acilen ve kesin olarak ortadan kaldırması çağrısında bulunarak, bu şekilde İngiliz otomotiv sektörünün yeniden büyümeye devam edebileceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
AB Brexit ingiltere Londra

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