İngiliz otomotiv sektörünün üretimi daraldı

LONDRA (AA) - İngiltere’de, temmuz ayında 108 bin 239 adede gerileyen otomotiv sektörü üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 daraldı.

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT), ülkede otomotiv sektörünün üretimine ilişkin rakamları açıkladı. Açıklamaya göre İngiltere’de otomotiv sektörünün üretimi temmuz ayında geçen yılın aynı ayında kıyasla yüzde 10,6 daraldı.

Ülkede geçen yılın temmuz ayında 121 bin 51 adet olan toplam araç üretimi, bu yılın temmuz ayında 108 bin 239’a geriledi.

İngiltere’nin temmuz ayında toplam araç ihracatı da geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,6 daraldı.

Ülkede geçen yılın temmuz ayında ihracat pazarları için üretilen araç sayısı 101 bin 650’den, bu yılın temmuz ayında 86 bin 858’e geriledi.

İngiltere’de otomotiv üretimi, ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış sürecindeki belirsizlikler nedeniyle son 18 aydır aralıksız olarak daralma yaşıyor.

SMMT açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, “İngiltere’de araç üretiminde bir ay daha daralmayla karşılaşmış olmamız ciddi şekilde endişe verici. Sektörümüz büyük ölçüde ihracata dayalı ve sert küresel rüzgarlarla karşı karşıyayız. Ticaret savaşları artıyor, talep düşüyor ve ciddi teknolojik değişimler yaşanıyor.” dedi.

İngiltere’de Brexit kaynaklı belirsizliklerin devam ettiğinin altını çizen Hawes, “İngiliz pazarı da zayıf durumda. İngiltere’nin küresel rekabetçiliğinin sürdürülmesini sağlamak hiç bu kadar önemli olmamıştı. Bu yüzden en kısa zamanda yatırımların önünü açacak, sektörümüzün uzun vadeli geleceğini koruyacak bir Brexit anlaşmasına ihtiyacımız var. “ ifadelerini kullandı.

