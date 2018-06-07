FİNANS

İngiliz perakende devi 31 mağazasını kapatıyor

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 16:52 | Son Güncelleme

İngiltere'nin önde gelen perakende şirketlerinden House of Fraser’dan yapılan açıklamada şirketin İngiltere genelinde toplam 59 mağazasından toplam 31’inin kapatılmasına karar verildiği belirtildi

LONDRA (AA) – İngiltere’nin önde gelen giyim ve ev tekstili perakende zincirlerinden House of Fraser, 31 mağazasının kapatılacağını bildirdi.

House of Fraser’dan yapılan açıklamada şirketin İngiltere genelinde toplam 59 mağazasından toplam 31’inin kapatılmasına karar verildiği kaydedildi.

Mağaza kapatma kararının sonucunda yaklaşık 2 bin kişinin işten çıkarılması bekleniyor.

Şirketin başkent Londra’nın merkezindeki Oxfort Caddesi üzerindeki ünlü mağazasının da 2019 yılının başında kapatılması planlanıyor.

İngiliz yayın kurumu BBC’ye konuya ilişkin değerlendirmede bulunan House of Fraser Üst Yöneticisi Alex Williamson, “Bu kararı, şirket ve hissedarlar için en iyi seçenek olduğu için alıyorum.” dedi.

Mali olarak zor bir dönemden geçen House of Fraser yakın zamanda şirketin kurtarılması için kreditörleri ile masaya oturmuştu.

Mayıs ayında ise House of Fraser’ın Çinli sahibi Nanjing Cenbest, şirketin yüzde 51 hissesinin oyuncak firması Hamley’s’in sahibi C.Banner şirketine satılması konusunda olarak anlaşmıştı.

1849 yılında İskoçya'nın Glasgow şehrinde kurulan House of Fraser, İngiltere'nin en önde gelen perakende zincirleri içerisinde yer alıyor.

İngiltere’de, dünyaca ünlü perakende zincirleri, tüketici taleplerindeki değişim, İngiliz sterlinindeki değer kaybı, ithal ürün fiyatlarındaki artış, üretim ve tedarik maliyetlerinde rekabetin sürdürülememesi gibi nedenlerle zor bir dönemden geçiyor.

PricewaterhouseCoopers (PwC) için Local Data Company (LDC) tarafından yapılan araştırmaya göre, İngiltere’de geçen yıl 5 bin 855 mağaza kapandı. Kapanan mağazaların yaklaşık bin 700’ünü perakende zincirlerine ait mağazalar oluşturuyor.

Merkezi Londra’da bulunan Moore Stephens muhasebe şirketinin şubat ayında yayımladığı verilere göre, İngiltere’de tekstil şirketlerinin yüzde 19’u mali sıkıntılarla karşı karşıya bulunuyor. İncelenen 35 bin 78 şirketten 6 bin 850’si finansal olarak sorunlu.

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House of Fraser Londra mağaza perakende

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