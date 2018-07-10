İngiliz perakende zinciri 25 mağazasını kapatıyor

LONDRA (AA) – İngiltere’nin önde gelen indirimli satış mağaza zincirlerinden Poundland 25 mağazasının kapatılmasına karar verildiğini duyurdu.
Mali sorunları nedeniyle geçen ay yönetimine kayyum atanan Poundland’den yapılan açıklamada İngiltere’de toplam 25 mağazanın kapatılmasına ve 242 kişinin de işten çıkarılmasına karar verildiği bildirildi.
Şirketten yapılan açıklamada satış görüşmelerinin sonunda alıcı bulunamaması durumunda şirketin geleceğine ilişkin olarak acil durum planları üzerinde çalışıldığı belirtildi.
Poundland İngiltere genelinde toplam 355 mağazasında 5 bin 100 kişiyi istihdam ediyor.
2016-2017 döneminde toplam zararı yaklaşık 17,1 milyon sterline ulaşan şirket, perakende pazarında internet satışlarının artmasından, İngiliz sterlinindeki sert değer kayıplarından ve tüketicilerin talebindeki düşüşten olumsuz yönde etkilendi.
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