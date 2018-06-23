İngiliz sofraları Türk markasının ürünleriyle donanıyor

BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Bilecik'te kurulu bir firma, ev aksesuarı, mutfak ve banyo sektöründe her yıl ürettiği 4 milyon parçanın yüzde 65'ini ihraç ederken, mutfak ürünlerinde İngiltere pazarının yüzde 7'sine sahip olmayı başardı.

Gebze'de 1992 yılında kurulan ve o dönemde yılda 250 bin parça ev ve gastronomi ürünü üreten Porland Porselen Sanayi ve Ticaret AŞ, bugün bin 500 çalışanıyla yılda 4 milyon parça üretime imza atıyor.

Şirketin Lojistik Planlama Grup Müdürü Murat Pamukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmanın ev aksesuarı, mutfak ve banyo sektöründe ürettiği çelik, döküm, cam, ahşap, porselen gibi ürünlerin yüzde 65'ini 4 kıtada Amerika, Arnavutluk, Azerbaycan, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Danimarka, Dubai, Etiyopya, Fas, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İngiltere, İspanya, Rusya, Tayvan, Mısır, Nijerya, Malta'nın da aralarında bulunduğu 30'un üzerinde ülkeye ihraç ettiğini söyledi.

İlk üretimini 1992 yılında Gebze tesislerinde yapan firmanın o dönemlerde yıllık 250 bin parça olan üretiminin talebi karşılamakta yetersiz kaldığını anlatan Pamukçu, "1996'da Bilecik'te tesislerimizi kurduk. Her geçen gün kapasitemizi artırdık. Bugün yılda bin 500 ton kuru ham madde işler vaziyetteyiz, 4 milyon adet parça üretebiliyoruz. Üretimimizin tamamına yakınını Bilecik'te gerçekleştiriyoruz." dedi.