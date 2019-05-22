İngiliz sterlini, Brexit kaynaklı belirsizliklerle değer kaybetti

LONDRA (AA) - İngiliz sterlini, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış sürecine ilişkin belirsizlikler nedeniyle son dört ayın en düşük seviyesine geriledi.

İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti içerisindeki muhaliflerin İngiltere Başbakanı Theresa May’in görevini bırakması yönünde baskıyı artırdığına dair kulis haberlerinin etkisiyle İngiliz sterlini ABD doları karşısında yerel saatle 12.00 itibariyle 0,3 değer kaybederek 1,2668 son dört ayın en düşük seviyesini gördü. Sterlin avro karşısında ise yüzde 0,4 değer kaybederken, 88,17 pens 1 avroya eşitlendi.

Ekonomistler, piyasalarda İngiltere Başbakanı Theresa May’in görevinden ayrılmasının ardından İngiltere’nin AB’den çıkışı konusunda daha sert bir çizgide bulunabilecek bir ismin başbakanlık koltuğunda oturmasından endişe edildiğini belirtiyor.

İngiltere ile AB, geçen ay yapılan zirvede, İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) 31 Ekim'e erteleme kararı almıştı.

İngiliz hükümeti geçen hafta parlamentoda daha önce 3 kez reddedilen Brexit anlaşmasını haziran ayının ilk haftası yeniden milletvekillerinin oyuna sunacağını bildirmişti.

