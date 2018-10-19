İngiliz-Suud ekonomik ilişkileri mercek altında

Geçtiğimiz hafta ise uluslararası yatırım ve teknoloji şirketi Virgin Grubu’nun kurucusu İngiliz yatırımcı Richard Branson Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasının ardından Suudi Arabistan’nda yürüttüğü iki turizm projesindeki yöneticilik görevini askıya almaya karar verdiğini açıklamıştı. Branson, ayrıca Suudi Arabistan ile yapılması planlanan 1 milyar dolarlık yatırım projesini askıya aldığını duyurmuştu.

İngiltere’nin Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox ve Londra Borsası (LSE) Üst Yöneticisi David Schwimmer “Çöldeki Davos” olarak lanse edilen ve Suud rejiminin büyük beklentilerle organize ettiği "Geleceğe Yatırım Girişimi (FII)" toplantısına katılmayacaklarını bildirdiler.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Merkezi Londra’da bulunan Open Europe’un Direktörü Henry Newman, “Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolması Suudi Arabistan’la bir kriz ortaya çıkardı. Bunun ne şekilde seyredeceği, Suudi Arabistan’ın tepkisine bağlı olacaktır. Batılı hükümetlerde Suudi Arabistan ile kilit önemdeki ekonomik ve ticari bağları tehlikeye atmak konusunda isteksizlik söz konusu. Fakat eşit şekilde (Suudi Arabistan’a yönelik) harekete geçilmesi için artan bir baskı da var. ” değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce İngiltere Adalet Bakanlığı’nda danışmanlık yapan Newman, “Eğer Suudi Arabistan dünya liderlerini şeffaf ve kapsamlı bir soruşturmanın yapıldığı konusunda ikna edebilirse, kimliği belirsiz kişilerin yargı önüne çıkarılmasını sağlayabilirse, (ilişkilerdeki) bu hasar sınırlı olur.” ifadesini kullandı.

Yaşanan gerilimin çok uluslu diplomatik ve ekonomik bir krize evrilmesi olasılığı şimdiden gündemde. Bu da haliyle İngiltere ve Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin boyutunun yeniden gündeme gelmesine neden oluyor.