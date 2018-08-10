İngiliz turist Türkiye'ye akın ediyor

İngiliz seyahat acentalarından edindiği bilgi doğrultusunda ABTA'nın, bu yıl yaz sezonu için Türkiye rezervasyonlarında 2015 yılındaki seviyelerin yakalanabileceği yönündeki beklentisi, 2018'de tatilini Türkiye’de geçirecek İngiliz turist sayısının 2,5 milyonun üzerine çıkabileceğine işaret ediyor.

İngiliz Seyahat Acenteleri Birliği (ABTA), daha önce yaptığı açıklamada, yaz dönemi için Türkiye rezervasyonlarında geçen yıla kıyasla yüzde 69 artış olduğunu belirtmişti.

Avrupa’nın en büyük tur operatörlerinden Thomas Cook da İngiltere'de Türkiye için 2018'de yapılan tatil rezervasyonlarında yıllık bazdaki artışın yüzde 63 seviyesinde olduğunu duyurdu.

ForwardKeys ve GfK tarafından yapılan araştırmaya göre, İngiltere’den Türkiye’ye direkt uçuş yapan hava yolu şirketlerinin doluluk oranı yüzde 94 ile 2015’teki seviyesine yaklaştı.

ABTA’nın "2018’de Seyahat Trendleri" adlı raporda, "Seyahat şirketi TUI, 2018'de Türkiye için paket turları satışlarında yüksek bir artış kaydetti. Jet2holidays şirketi de bu zamana kadarki en büyük kış dönemi kampanyasını 2018-2019 dönemi için başlattı. Manchester’dan yapılacak uçuşlarda 730 bin koltuk bu satış için ayrıldı." ifadelerine yer verildi.

Verilere göre, İngiltere’den Türkiye’ye 2015 yılında 2 milyon 512 bin 139 kişi geldi. Türkiye’ye gelen İngiliz turist sayısı 2016'da 1 milyon 711 bin 481, geçen yıl ise 1 milyon 658 bin 715 oldu.

Son dönemde İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış müzakerelerine ilişkin belirsizlikler nedeniyle ABD doları ve avro karşısında sterlinin yaşadığı sert değer kayıpları, İngiliz turistin yönünü yeniden cazip konaklama imkanları sunan Türkiye’ye çevirmesini sağladı.

Debenhams Personal Finance’in raporuna göre, İngiltere’de tatile gitmeyi planlayanların 5'te biri, bu planlarını kur oranlarına göre yapıyor.

İngiliz Independent gazetesine değerlendirmede bulunan Debenhams Personal Finance Sözcüsü Akhil Shah, "İngiliz turistlerin seyahatlerini planlarken mevcut kur oranlarına önem verdiklerini görüyoruz." ifadesini kullandı.

