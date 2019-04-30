FİNANS

İngiliz turistin gözdesi Türkiye

FİNANS HABERLERİ  | 30.04.2019 14:13 | Son Güncelleme

Thomas Cook Tur Operasyonları Başkanı Will Waggott: - "Türkiye, Yunanistan’ı geride bırakarak yaz tatili destinasyonları arasında en çok talep edilen ikinci ülke oldu"

LONDRA (AA) – Merkezi Londra'da bulunan turizm şirketi Thomas Cook, İngiliz turistin yaz tatili için Avrupa Birliği (AB) dışındaki seçeneklere yöneldiğini belirterek, Türkiye'nin en çok tercih edilen destinasyonlar arasında Yunanistan'ı geride bırakarak ikinci sıraya yükseldiğini açıkladı.

Turizm şirketinin yayımladığı tatil raporunda, İngiltere’den rezervasyonu yapılan seyahat paketlerinde AB dışındaki ülkelerin payının bir önceki yaza kıyasla yüzde 10 artış göstererek yüzde 47 seviyesine ulaştığı bildirildi.

Raporda, tatil paketi satışlarında geçen yıl üçüncü sırada olan Türkiye’nin bu yıl ikinci sıraya yükseldiği belirtilerek, “Türkiye, bu değişimden en fazla faydalanan ülke. Türkiye, tatil paketi satışlarında Yunanistan’ı geride bırakarak bu yıl en popüler ikinci tatil destinasyonu oldu.” değerlendirmesine yer verildi.

Thomas Cook’un raporunda, Türkiye’nin, şirketin uçuş rezervasyonlarında yüzde 25’lik paya sahip olduğu, “Türkiye, AB dışında olmasından kaynaklı çekiciliğinin yanı sıra, paranın karşılığında sunulan değer, seçenek çeşitliliği, kumsalları, tuz gölleri, antik kalıntıları ile 2019 yılında turizm gözde noktası olma pozisyonunu sürdürüyor.” ifadelerine yer verildi.

Raporda, İngiliz turistin 2019 yılında en çok tercih ettiği ülkelerin sırasıyla İspanya, Türkiye, Yunanistan ve ABD olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Thomas Cook Tur Operasyonları Başkanı Will Waggott, “Britanya, politik açıdan son derece benzersiz bir dönemden geçiyor olabilir. Fakat yurt dışında tatil yapmak konusundaki isteğimiz net. Raporumuz politik karışıklığı farklı açılardan etkilerinin olduğunu gösteriyor. Bu durum kendisini, AB üyesi olmayan her şey dahil destinasyonlara doğru net bir kayma olarak gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiliz tatil Thomas Cook turist türkiye

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