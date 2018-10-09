FİNANS

İngiliz-Türk İş dünyası İş Forumu’nda bir araya geliyor

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 17:15 | Son Güncelleme

Turkish-British Chamber of Commerce & Industry (TBCCI) öncülüğünde, İngiltere-Türkiye iş camialarının gündemindeki öncelikli konuları ele alındığı ve iki ülke arasındaki karşılıklı yatırım, ticaret ve ortak proje fırsatlarının tartışıldığı, İngiltere-Türkiye İş Forumu’nun dokuzuncusu 16 Ekim’de düzenlenecek.

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Turkish-British Chamber of Commerce & Industry (TBCCI) öncülüğünde, İngiltere-Türkiye iş camialarının gündemindeki öncelikli konuları ele alındığı ve iki ülke arasındaki karşılıklı yatırım, ticaret ve ortak proje fırsatlarının tartışıldığı, İngiltere-Türkiye İş Forumu’nun dokuzuncusu 16 Ekim’de düzenlenecek.
Forumda Türkiye’nin ekonomik gündeminde yer alan ve İngiliz uzmanlığının söz konusu olduğu ticaret ve yatırım imkan ve yöntemleri, küresel sektör uzmanları ve resmi görevlilerce tartışılacak, her iki ülkenin iş çevreleri ile bir arada olma olanağı yer alacak.
TBCCI Başkanı Alderman Emma Edhem’in açılışını yapacağı forum, DEİK Türk İngiliz İş Konseyi, İngiltere Başbakanlığı’nın Türkiye'den Sorumlu Ticaret Elçiliği, İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu ve sponsorların yapacağı konuşmaların ardından, her iki ülkenin de gündemindeki üç önemli panele ev sahipliği yapacak. Forumun bu yılki programına İleri Teknolojiler, Enerji ve İngiltere’de Pazarlama ve Markalaşma panelleri de konu olacak. Panel konuşmacıları arasında sektörün lider şirket ve markaları, DEİK, HSBC, Türk Hava Yolları, BAE Systems, Rollys-Royce, KoçSistem, IBM, BP, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, TÜPRAŞ, EY, Beko, APCO Worldwide, EMYA Global ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yer alacak.

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