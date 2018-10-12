LONDRA (AA) – Uluslararası yatırım ve teknoloji şirketi Virgin Grubu’nun kurucusu İngiliz yatırımcı Richard Branson, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasının ardından Suudi Arabistan’nda yürüttüğü iki turizm projesindeki yöneticilik görevini askıya almaya karar verdiğini açıkladı.

Şirketin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada Branson, “ Kaşıkçı’ya ilişkin soruşturma devam ederken ve nerede olduğu bilinmezken, (Suudi Arabistan’daki) iki turizm projesindeki direktörlüğümü askıya alacağım. Virgin olarak ayrıca Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’nun bizim uzay şirketlerimiz Virgin Galactic ve Virgin Orbit’e yatırım teklifine ilişkin görüşmeleri de askıya alacağız.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, “Suudi Arabistan’daki mevcut hükümete ve lideri Prens Muhammed bin Selman’a ilişkin yüksek beklentileri vardı. Bu yüzden de Kızıl Deniz’deki iki turizm projesinin direktörlük görevlerini kabul ettim. Kıyı ve adalarda projenin geliştirilmesi için uygulanabilir danışmanlık verebileceğimi hissettim.” dedi.