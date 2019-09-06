FİNANS

İngiliz yönetiminden "havada anlaşın" çağrısı

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2019 15:39 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada sendikalar ile British Airways'ın bir an evvel anlaşması gerektiğine dikkat çekildi

LONDRA (AA) – İngiltere Başbakanlığı'ndan İngiliz havayolları British Airways (BA) ve pilotlara bir an önce uzlaşmaları konusunda çağrıda bulunuldu.

İngiltere Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Sendikaların ve British Airways’in masaya gelerek bu işi halletmesi gerekiyor. Halk bundan daha azını beklemiyor. Kimsenin seyahat planı aksamamalı ve tatili mahvolmamalı.“ ifadelerine yer verildi

BA pilotları kendilerine teklif edilen ücret artışını yeterli bulmamış 9-10 Eylül'de greve gitme kararı almıştı.

İngiliz basınında BA pilotlarının son dönemdeki grev kararlarında toplamda bin 600 uçuşun etkilendiği belirtilmişti.

İstanbul'un göbeğinde görme engelli kız dehşeti yaşadı! Kanlar içerisinde yerde kaldıİstanbul'un göbeğinde görme engelli kız dehşeti yaşadı! Kanlar içerisinde yerde kaldı
Turizmdeki yükseliş havalimanlarına doping etkisi yaptıTurizmdeki yükseliş havalimanlarına doping etkisi yaptı
Takım tezgahları sektöründe ihracat hedefi 580 milyon dolarTakım tezgahları sektöründe ihracat hedefi 580 milyon dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
British Airways grev Londra pilot

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Otomobil devlerinden sıfır faiz fırsatı

Otomobil devlerinden sıfır faiz fırsatı

Işık göründü! Türkiye'de bir ilk olacak

Işık göründü! Türkiye'de bir ilk olacak

Bakan açıkladı! Ödemeler başladı

Bakan açıkladı! Ödemeler başladı

CHP'den akaryakıt fiyatlarına araştırma talebi

CHP'den akaryakıt fiyatlarına araştırma talebi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Döviz kurları

Döviz kurları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Turizmdeki yükseliş havalimanlarına doping etkisi yaptı

Turizmdeki yükseliş havalimanlarına doping etkisi yaptı

Takım tezgahları sektöründe ihracat hedefi 580 milyon dolar

Takım tezgahları sektöründe ihracat hedefi 580 milyon dolar

UTİB, BTSO ve BEBKA'dan tekstilde tasarımı teşvik etkinliği

UTİB, BTSO ve BEBKA'dan tekstilde tasarımı teşvik etkinliği

Ayçiçeği üreticilerinin 'fiyat' şikayeti

Ayçiçeği üreticilerinin 'fiyat' şikayeti

Bakan Pekcan: Çin, satın almak için uzak değilse satmak için hiç değil

Bakan Pekcan: Çin, satın almak için uzak değilse satmak için hiç değil

TOKİ: Arsa satışı kamu yararına ertelenmiştir

TOKİ: Arsa satışı kamu yararına ertelenmiştir

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.