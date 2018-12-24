İngilizlerin erken rezervasyonlarında artış

SABRİ KESEN - Güney Ege'nin gözde turizm merkezi Marmaris'i tercih eden İngilizlerin erken rezervasyonlarında 2019 için yüzde 35 artış kaydedildiği bildirildi.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılının çok iyi geçtiğini, iyi giden bir yılın ardından artışın devam ederek 2019 yılının da çok parlak ve yüksek bir sezon olarak geçeceğini söyledi.

Londra'daki turizm fuarından çok iyi ve sevindirici haberlerle dönüldüğünü kaydeden Bülbüloğlu, şöyle konuştu:

"İngiltere pazarında yüzde 35 artış var. İngiltere pazarı çok iyi ve olumlu. Bunun yanında diğer pazarlarımız da çok iyi. Son birkaç yıl yaşanan kriz bizden çok şey alsa da çok şey de kazandırdı. Kriz bize öğretti ki alternatif pazarları bulmamız lazım. Alternatif turizmi yaratmamız lazım. İngiltere pazarına bağımlı kalmamamız, diğer pazarları da büyütmemiz lazım. Bunun faydalarını 2019'dan itibaren göreceğiz. Marmaris'e hiç uçak indirmeyen İskandinav ülkeleri bile 2019'da uçak koydular. Bu 2020'ye hazırlıktır."