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İngilizlerin erken rezervasyonlarında artış

FİNANS HABERLERİ  | 24.12.2018 11:14 | Son Güncelleme

İngilizlerin Muğla'nın Marmaris ilçesine yönelik erken rezervasyonlarında yüzde 35 artış kaydedildi - GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu: - "İngiltere pazarında yüzde 35 artış var. Marmaris'e hiç uçak indirmeyen İskandinav ülkeleri bile 2019’da uçak koydular" - TÜRSAB Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin: - "İngiltere'de yüzde 35'lik artış oldu. Marmaris destinasyonunun amiral pazarının İngiltere olduğunu düşünürsek bu durum çok iyi bir gelişme" - "Yerli turistler rezervasyonlarını şimdiden yapmalı. Yoksa yazın otellerde yer bulmaları bugünkü tabloya göre imkansız"

SABRİ KESEN - Güney Ege'nin gözde turizm merkezi Marmaris'i tercih eden İngilizlerin erken rezervasyonlarında 2019 için yüzde 35 artış kaydedildiği bildirildi.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılının çok iyi geçtiğini, iyi giden bir yılın ardından artışın devam ederek 2019 yılının da çok parlak ve yüksek bir sezon olarak geçeceğini söyledi.

Londra'daki turizm fuarından çok iyi ve sevindirici haberlerle dönüldüğünü kaydeden Bülbüloğlu, şöyle konuştu:

"İngiltere pazarında yüzde 35 artış var. İngiltere pazarı çok iyi ve olumlu. Bunun yanında diğer pazarlarımız da çok iyi. Son birkaç yıl yaşanan kriz bizden çok şey alsa da çok şey de kazandırdı. Kriz bize öğretti ki alternatif pazarları bulmamız lazım. Alternatif turizmi yaratmamız lazım. İngiltere pazarına bağımlı kalmamamız, diğer pazarları da büyütmemiz lazım. Bunun faydalarını 2019'dan itibaren göreceğiz. Marmaris'e hiç uçak indirmeyen İskandinav ülkeleri bile 2019'da uçak koydular. Bu 2020'ye hazırlıktır."

Marmaris'in çok iyi bir destinasyon olduğunu, turistlerin ilçede çok hesaplı tatil yapabildiğini ifade eden Bülbüloğlu, "Kendimizi dijital ve reklam konularında hazırlamalıyız. Dünya turizmi çok büyüyor. Yıllık yüzde 7'lere varan büyüme var. Doğası, kültürü ve medeniyetiyle iyi bir yerdeyiz. 1,5 milyar kişi turizmle gezecek. Biz de turizmimizle büyümeliyiz. 80 milyon turisti ağırlarız. İngiliz pazarı 2,5 milyon turist. İspanya 20 milyon İngiliz ağırlıyorsa biz de 10 milyon ağırlarız. O zaman fiyatlar da hak ettiği yere gelir." diye konuştu.

İngiltere pazarındaki artışla apart otellerin - nitelikli olmaları halinde - eski parlak günlerine yeniden döneceğini belirten Bülbüloğlu, İngiltere'nin yanı sıra diğer Avrupa ülkelerinde de nitelikli apart isteyen turistlerin varlığına dikkati çekti.

Bülbüloğlu, dolulukların çok iyi olduğunu ancak fiyatların da dünyayla entegre olması gerektiği, 2019 yılında turizmcilerin 2020 için yapacakları kontratlara dikkat etmesi uyarısında bulundu.

- "İngiltere'de yüzde 35'lik artış oldu"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin de İngiltere pazarındaki hareketliliğin ve ilginin turizmciler için sevindirici olduğunu dile getirdi.

İngiltere pazarındaki artışın Marmaris için önemine değinen Esin, "İngiltere'de yüzde 35'lik artış oldu. Marmaris destinasyonunun amiral pazarının İngiltere olduğunu düşünürsek bu durum çok iyi bir gelişme. İngiltere pazarında yaşanan artışlar sayesinde ilçemizdeki apart oteller eski günlerine kavuşacak. 1+1 apartlar yeniden gözde olacak." ifadelerini kullandı.

Esin, İngiltere pazarındaki artıştan dolayı otellerin yerli turiste az sayıda kontenjan ayırdığını belirten Esin, "İngiltere'nin yanında diğer pazarlarda da artış var. Bu durumda otellerin yerli turiste ayırdığı kontenjan da dolacaktır. Yerli turistler rezervasyonlarını şimdiden yapmalı. Yoksa yazın otellerde yer bulmaları bugünkü tabloya göre imkansız." değerlendirmesinde bulundu.

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