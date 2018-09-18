FİNANS

İngiltere AB kökenli çalışanlara verilen öncelikleri sonlandırabilir

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2018 15:04 | Son Güncelleme

İngiltere Göçmenlik Danışma Komitesi'nce hazırlanan raporda, Brexit sonrasında, AB ülkelerinden gelenlere istihdam piyasasında verilen önceliğin sonlandırılması, ekonomiye katkıda bulunacak kalifiye çalışanlar içinse ülkeye göçün kolaylaştırılması önerildi

LONDRA (AA) – İngiltere Göçmenlik Danışma Komitesi (MAC), İngiltere hükümetine, ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) ayılmasının ardından birlik ülkelerinden gelen göçmenlere istihdam piyasasında öncelik verilmesinin sonlandırılmasını tavsiye etti.

MAC tarafından hazırlanan raporda, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının ardından ekonomiye katkıda bulunacak kalifiye çalışanların için ülkeye göçün kolaylaştırılması önerildi.

İngiliz hükümetine tavsiye niteliği taşıyan raporda, AB ülkelerinden gelen göçmenlere istihdam piyasasında öncelik tanınmasının ise ülkenin geçiş sürecini tamamlamasının ardından sonlandırılması gerektiği belirtildi.

Raporda, ayrıca İngiltere’nin AB üyesi olmayan ülkelerden kabul ettiği “yüksek yetenekli göçmenler” için uyguladığı yıllık 20 bin 700 kişi kotasının kaldırılmasının gerekli olduğu bildirildi.

İngiltere’ye AB ülkelerinden gelen göçmenlerin toplamda faydalandıkları sosyal yardımlardan fazla vergi ödemesi yaptığı belirtilen raporda, ayrıca AB ülkelerinden gelen göçmenlerin ülkenin sağlık sistemine (NHS) sağladıkları işi gücü katkısının da alınan hizmetlerin üzerinde olduğu vurgulandı.

Raporun ardından İngiliz İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Hükümet, ekonomimizde AB vatandaşlarının önemli ve pozitif bir rol oynadığı konusunda net. Biz bunun AB’den çıkışımızın ardından devam etmesini istiyoruz.” ifadeleri yer aldı.

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AB Brexit Göçmen ingiltere Londra vize

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