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İngiltere Maliye Bakanı: Facebook’un dijital parasına karşı değiliz ama...

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2019 15:44 | Son Güncelleme

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, ulusal ekonomi açısından uygun bir işleyiş içinde olması için Facebook’un çıkaracağı dijital para Libra’nın özelliklerini ayrıntılı bir şekilde incelediklerini söyledi.

İSTANBUL, (DHA) - İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, ulusal ekonomi açısından uygun bir işleyiş içinde olması için Facebook’un çıkaracağı dijital para Libra’nın özelliklerini ayrıntılı bir şekilde incelediklerini söyledi.

CNBC’ye konuşan Hammond, geniş çaplı bir proje olan Libra’nın nasıl kullanıldığı ile ilgili detayların proje başlamadan önce tam olarak anlaşılması gerektiğini belirtti. Hammond “(Libra) Eğer doğru bir şekilde kanunlarla düzenlenmezse, para aklama, terörizme finansal destek ve organize suçlar için yeni bir kanal haline gelebilir” uyarısında bulundu.

Maliye Bakanı Hammond ayrıca, yapılacak yasal düzenlemelerle Libra’nın ödeme sistemlerinin işletilmesinde olumlu yönde dönüştürücü rol oynayabileceğini ifade etti. İngiltere’nin Libra ile ilişkili olmak istediğini belirten Hammond, projeyi durdurmayacak ya da ona sırt çevirmeyeceklerini kaydederek, “Libra ile bağlantılı olacağız ve diğer ülkelerle birlikte çalışarak bu para biriminin düzgün bir biçimde kanunlarla kontrol edilmesi için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

SEKTÖR YASAL DÜZENLEMELERDEN YANA

Yerli dijital para borsası Koineks’in CEO’su Faruk Fatih Özer ise kripto para piyasasındaki kuruluşların da yasal düzenlemeleri desteklediklerini vurguladı.

2.4 milyar kullanıcıya sahip Facebook gibi bir devin çıkaracağı kripto paranın küresel finans sistemini doğal olarak etkileyeceğini hatırlatan Özer, kamu otoritelerinin bu konuda yasal çerçeve çizmek istemesinin anlaşılabilir olduğunun altını çizdi. Dijital para sektörünün de bu çabaları, potansiyel olarak en geniş kitleye ulaşabilecek kripto para birimi olacak Libra’nın suistimallere kapalı hâle getirilmesi adına olumlu karşılayacağını dile getirdi.

Hukuksal altyapının sadece suçu önlemek için değil, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin kripto paralar üzerinden dış yatırım almaları açısından da oldukça önemli olduğunu aktaran Koineks CEO’su gelişmeyi şu sözlerle yorumladı: “İstanbul’da küresel finans merkezi kurmak istiyoruz. Kripto para alanında Japonya, İsviçre, Malta ve Beyaz Rusya vb. ülkelerin yaptığı gibi erkenden hareket edip dijital varlıklar, dağıtık veritabanı teknolojileri ve kripto paralar için düzenleyici ve teşvik edici yasalar çıkarabilirsek hem küresel finans merkezi hedefine hızla ulaşmamız hem de ülkemize milyarlarca dolar yatırım çekmemiz mümkün olabilir.”

DEVLETLER UYUM GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR

INFO Danışmanlık CEO’su Erkan Öz ise ülkelerin kripto paralara karşı yasaklayıcı anlayıştan giderek uzaklaştıklarını kaydetti.

Öz “Bazı ülkeler dijital varlıklar ve kripto paralara karşı daha önce yasaklayıcı tavır takındı. Ancak teknik olarak bu sistemlerin kapatılmasının çok zor olduğunu anlayınca bu varlıkların avantajlarını incelediler” dedi.

Batı’daki büyük ekonomilerin de benzer tavrı gösterdiğine dikkat çeken Öz, 2018 yılında özellikle Bitcoine karşı Batılı büyük banka yöneticilerinin olumsuz açıklamalar yaptıklarını, ancak aynı yöneticilerin bu yıl kendi kripto para projelerini duyurduklarını hatırlattı ve ekledi:

“Facebook’un çok fazla kullanıcısı olması bu yıl Batı’daki kamu otoritelerini de konuyla yakından ilgilenmelerini gerektirdi. Bu yöndeki çalışmalar kapsamında, özellikle suç teşkil edebilecek faaliyetler karşısında yasal düzenlemeler getirmek istiyorlar. Kripto para sektörünün de genel olarak isteği bir an önce aşırı sıkı olmayan ve teşvik edici bir hukuki çerçevenin oluşturulması.”

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