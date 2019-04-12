İngiltere Maliye Bakanı Hammond'dan Brexit değerlendirmesi

LONDRA (AA) - İngiltere’nin Maliye Bakanı Philip Hammond, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkışı bir an önce tamamlayarak diğer önemli meselelere odaklanması gerektiğini söyledi.

Washington’da Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası ortak toplantısına katılan Hammond, İngiliz yayın kurumu BBC’ye yaptığı değerlendirmede, İngiltere’nin Brexit sürecini bir an önce tamamlamasının ülkenin kilit önemdeki ekonomik meselelere odaklanma imkanı tanıyacağını belirtti.

Hammond, “Enerjimizin daha fazlasını ekonomimizin büyümesine odaklanarak harcamamızı istiyorum. Bir anlaşma sağlanana kadar harcamalarımızın yeniden gözden geçirilmesine ilişkin kararlar veremeyiz.” ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmasının manasız olduğunu belirten Maliye Bakanı Hammond, “Açık bir şekilde kimse Avrupa seçimleri için mücadele etmek istemiyor. Manasız bir uygulama hissi yaratıyor. Bu durumunda kaçınmamızın tek yolu ise hızlı şekilde bir anlaşma konusunda uzlaşmaya varmamız.” dedi.