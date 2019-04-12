FİNANS

İngiltere Maliye Bakanı Hammond'dan Brexit değerlendirmesi

FİNANS HABERLERİ  | 12.04.2019 20:10 | Son Güncelleme

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond: - "Enerjimizin daha fazlasını ekonomimizin büyümesine odaklanarak harcamamızı istiyorum" - "Bir anlaşma sağlanana kadar harcamalarımızın yeniden gözden geçirilmesine ilişkin kararlar veremeyiz"

LONDRA (AA) - İngiltere’nin Maliye Bakanı Philip Hammond, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkışı bir an önce tamamlayarak diğer önemli meselelere odaklanması gerektiğini söyledi.

Washington’da Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası ortak toplantısına katılan Hammond, İngiliz yayın kurumu BBC’ye yaptığı değerlendirmede, İngiltere’nin Brexit sürecini bir an önce tamamlamasının ülkenin kilit önemdeki ekonomik meselelere odaklanma imkanı tanıyacağını belirtti.

Hammond, “Enerjimizin daha fazlasını ekonomimizin büyümesine odaklanarak harcamamızı istiyorum. Bir anlaşma sağlanana kadar harcamalarımızın yeniden gözden geçirilmesine ilişkin kararlar veremeyiz.” ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmasının manasız olduğunu belirten Maliye Bakanı Hammond, “Açık bir şekilde kimse Avrupa seçimleri için mücadele etmek istemiyor. Manasız bir uygulama hissi yaratıyor. Bu durumunda kaçınmamızın tek yolu ise hızlı şekilde bir anlaşma konusunda uzlaşmaya varmamız.” dedi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde da İngiltere’nin AB'den çıkış sürecine ilişkin belirsizliklerin artmasının ülkenin büyümesini baskılayabileceğini söylemişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, dün Brexit'in 31 Ekim'e ertelenmesine karşın, Brexit anlaşmasını mayıs ayının ilk üç haftası içinde parlamentodan geçirmeyi başarmaları halinde AB'den 1 Haziran'da resmen ayrılabileceklerini belirtmişti.

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı almış, 2 yıl sürmesi öngörülen ayrılık süreci 29 Mart 2017'de resmen başlatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
AB Brexit ingiltere Londra maliye bakanı Philip Hammond

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