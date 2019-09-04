FİNANS

İngiltere Merkez Bankası "anlaşmasız çıkış senaryosunu" yumuşattı

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2019 21:40 | Son Güncelleme

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, İngiltere'nin AB'den çıkmasına yönelik kasımdan bu yana yapılan hazırlıklar nedeniyle anlaşmasız çıkışın etkilerinin daha önce tahmin edilenden daha hafif olabileceğini belirtti

LONDRA (AA) - İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız şekilde ayrılmasının, ülke ekonomisine olası olumsuz etkilerinin, tahmin edilenden daha hafif olabileceğini söyledi.

İngiliz Parlamentosunda konuşan BoE Başkanı Carney, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılmasının ekonomi üzerindeki olası olumsuz etkilerine ilişkin daha önce kasım ayında bankanın yaptığı tahminlerin, şu an için görece daha hafif olduğunu, bunda anlaşmasız çıkışa yönelik hazırlıkların etkili olduğunu belirtti.

Carney, İngiltere'nin AB’den anlaşmasız ayrılmasının ülke ekonomisinin yüzde 8 yerine yüzde 5,5 daralmasına neden olabileceğini belirterek, anlaşmasız çıkışa yönelik hazırlıkların artırılmasının olası ekonomik zararı azaltabileceğini kaydetti.

Kasımdan bu yana İngiltere'nin gümrüklerinde hazırlık yaptığını aktaran Carney, finansal şirketlerin erişimi için geçici anlaşmaların yapıldığını söyledi.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde çıkmasının işsizliği yüzden 8 yerine yüzde 7'ye, enflasyonun ise yüzde 6,25 yerine yüzde 5,25'e yükseltmesinin tahmin edildiğini kaydetti.

Carney ayrıca, daha önce anlaşmasız çıkış halinde İngiliz sterlinindeki değer kaybı ve ek gümrük vergileri nedeniyle gıda fiyatlarında yüzde 10 artış görülebileceğinin tahmin edildiğini, bunun son güncelleme ile yüzde 5-6 seviyelerine çekildiğini söyledi.

İngiltere’de muhalefetteki milletvekillerinin ülkenin AB’den anlaşmasız şekilde ayrılmasını engellemeye yönelik girişimlerinin ardından, İngiliz sterlini akşam saatlerinde ABD doları karşısında yüzde 1,1 değer kazanarak 1,22’ye yükseldi.

İngiliz sterlini dün gün içerisinde ABD doları karşısında 1,20 seviyesinin altına gerileyerek, son 34 senenin en düşük seviyesini görmüştü.

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AB anlaşmasız çıkış Brexit ingiltere İngiltere Merkez Bankası

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