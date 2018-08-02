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İngiltere Merkez Bankası faiz artırdı

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2018 14:50 | Son Güncelleme

Banka, para politikası faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,75'e çıkardı

LONDRA (AA) – İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini yüzde 0,75'e çıkardı.

İngiltere Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu’nun para politikası faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,75'e çıkardığı belirtildi.

Açıklamada, faiz artırma kararının kurul üyelerinin oy birliği ile alındığı kaydedildi.

İngiltere Merkez Bankası, öte yandan varlık alım hedefini değiştirmeyerek 435 milyar sterlinde bıraktı.

Para Politikası Kurulu tutanaklarında, mayıs ayında yayımlanan Enflasyon Raporu’ndan bu yana İngiltere’de ekonomik görünümün kurulun beklentileri ile uyumlu şekilde şekillendiği, son verilerin bu yılın ilk çeyreğindeki aktivite düşüşünün geçici olduğunu gösterdiği belirtildi.

Bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren toparlanmanın başladığı, istihdam piyasasının sıkılaşmaya devam ettiği vurgulanan tutanaklarda küresel talebin daha önce öngörülen potansiyel oranın üzerinde seyrettiği belirtilirken küresel finansal koşulların da elverişli olduğunun altı çizildi.

Tutanaklarda, tüketici fiyat endeksinin haziran ayında yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleşerek halen bankanın yüzde 2,0 seviyesinde hedefinin üzerinde seyrettiği hatırlatıldı.

Önümüzdeki dönemde enflasyona etki eden dış etkenlerin hafiflemesinin beklendiği kaydedilen tutanaklarda buna rağmen yerel fiyat artışlarının enflasyona olan etkisinin artmasının öngörüldüğü kaydedildi.

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