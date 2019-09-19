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İngiltere Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2019 15:39 | Son Güncelleme

İngiltere Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi

LONDRA (AA) - İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,75'te sabit tuttu.

İngiltere Merkez Bankası’nda yapılan açıklamada, para politikası faizinin değiştirilmeyerek yüzde 0,75 seviyesinde, varlık alım hedefinin de 435 milyar sterlinde sabit tutulduğu kaydedildi.

Bankanın Para Politikası Kurulu (PPK) üyeleri faiz ve varlık alım hedefi kararlarını oy birliği ile aldı.

PPK tutanaklarında ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının son kurul toplantısından bu yana yoğunlaştığı, küresel ekonomik büyüme görünümünün zayıfladığı, birçok önde gelen ekonomide parasal politikanın gevşediği belirtildi.

Tutanaklarda İngiltere’de Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış tarihine ilişkin beklentilerdeki değişimin ve Brexit sürecinin kendisinin İngiliz varlık fiyatlarında yüksek oluşturduğu vurgulandı.

Tutanaklarda, “Brexit’te anlaşma sağlanmaması durumunda, kur oranın büyük ihtimalle düşecek, enflasyon yükselecek ve ekonomik büyüme yavaşlayacak.” ifadesine yer verildi.

Yapılan açıklamada ayrıca enflasyonun ağustos ayında yüzde 1,7’ye gerilediği, yakın vadede bankanın yüzde 2 olan hedefinin biraz altında seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BoE ingiltere İngiltere Merkez Bankası Londra

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