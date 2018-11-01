İngiltere Merkez Bankası, faizi değiştirmedi

LONDRA (AA) - İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,75'te bıraktı.
BoE'den yapılan açıklamaya göre, banka, politika faizini değiştirmedi.
Politika faizi, beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 0,75, bankanın varlık alım hedefi de değiştirilmeyerek 435 milyar sterlin seviyesinde bırakıldı.
Bankanın yayımladığı Para Politikası Kurulu tutanaklarında, BoE'nin para politikasını sabit tutma kararının oy birliği ile alındığı belirtildi.
Tutanaklarda, "Ekonomi tahmin edildiği gibi büyürse para politikasında devam eden sıkılaştırma uygun olur. Para politikasının Brexit'e tepkisi otomatik olmayacak." ifadeleri kullanıldı.
Tutanaklarda, İngiltere’nin AB'den sorunsuz şekilde çıkmasının ülkede yatırımların artmasının önünü açacağı da kaydedildi.
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