İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

LONDRA (AA) - İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,75 seviyesinde bıraktı.

İngiltere Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, politika faizinin değiştirilmeyerek beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 0,75, tahvil alım programının da 435 milyar sterlin seviyesinde bırakıldığı belirtildi.

Politika faizinin sabit tutulması kararının Para Politikası Kurulu üyelerinin oy birliği ile alındığı kaydedildi.

Para Politikası Kurulu tutanaklarında, İngiliz ekonomisinin büyümesinin tahmin edilenden daha güçlü olduğu, bu yılın ikinci çeyreğinde ülke ekonomisinin yüzde 0,6 büyüme kaydettiği bildirildi.

İngiltere Merkez Bankası, geçen ay politika faizini yüzde 0,50 seviyesinden yüzde 0,75 seviyesine yükseltmişti.

