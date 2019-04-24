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İngiltere Merkez Bankasında yeni başkan arayışı

FİNANS HABERLERİ  | 24.04.2019 14:28 | Son Güncelleme

İngiltere Merkez Bankası’nın mevcut başkanı Mark Carney’in görevinin 31 Ocak 2020'de sona ermesinin ardından göreve gelecek yeni başkan için hazırlıklara başlandığı bildirildi

LONDRA (AA) – İngiltere Merkez Bankasının (BoE) yeni başkan arayışında olduğu bildirildi.

İngiliz Hazinesi’nden yapılan yazılı açıklamada, İngiltere Merkez Bankasının mevcut başkanı Mark Carney’in görevinin 31 Ocak 2020'de sona ermesinin ardından göreve gelecek yeni başkan için hazırlıklara başladığı bildirildi.

Konuya ilişkin metinde değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Merkez Bankası Başkanı Philip Hammond, “Bugün hızlı bir şekilde değişen ekonomimiz içerisinde başkanın rolü her zamankinden daha önemli. İngiltere’nin öncü finansal merkez olma pozisyonunun korunması, ekonomimizin gücünün devamının sağlanması açısından İngiltere Merkez Bankasını yönetecek doğru deneyim ve becerilere sahip bir başkan adayının bulunması son derece önemli.” yorumunu yaptı.

Hammond ayrıca İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney’nin ekonominin zorlu bir dönemde yönetilmesine yardımcı olduğunu belirterek, bu sayede İngiltere’de halihazırda en düşük enflasyon seviyesinin görüldüğünü ve son on yılın ise en yüksek gelir artışının yaşandığını kaydetti.

İngiliz yayın kurumu BBC, İngiltere Merkez Bankası Başkanının maaşının yıllık 480 bin sterlin olduğunu belirterek, başkanın adayları arasında bankanın başkan yardımcıları Ben Broadbent ve Andew Bailey’nin ve başekonomisti Andy Haldane’nin de bulunduğunu öne sürdü.

Öte yandan haberde bankanın özel bir işe alım şirketi ile de anlaştığı, süreçte kadın bir başkan adayına öncelik verilebileceği iddia edildi.

Halihazırda görevine devam eden Başkan Mark Carney, bankanın başkanlık görevine 1 Haziran 2013 tarihinde getirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Merkez Bankası Londra Mark Carney

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