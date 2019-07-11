LONDRA (AA) - İngiltere Merkez Bankası (BoE) tarafından hazırlanan Finansal İstikrar Raporu'nda, "Brexit'in düzensiz bir şekilde (anlaşmasız) gerçekleşmesi halinde sterlin kuru da dahil olmak üzere hisse senetleri, şirket ve devlet tahvilleri ile bankların borçlanma maliyetlerinin sert şekilde (bu duruma) uyum sağlaması beklenmektedir. Bu durum, hanehalkı ve işletmeler için finansal koşulları sıkılaştıracaktır." denildi.

BoE'nin Finansal İstikrar Raporu'nda, artan Brexit belirsizliklerinin İngiltere'nin politika faiz oranları üzerinde baskı oluşturarak sterin kuru ve İngiltere merkezli hisse senetlerinde düşüşe neden olduğu kaydedildi.

İngiltere'nin bankacılık sisteminin Brexit'le ilişkilendirilebilecek geniş çaplı ekonomik ve finansal şoklarla başa çıkabilecek kadar güçlü seyretmeye devam ettiği belirtilen raporda, ülkenin AB'den anlaşma olmaksızın ayrılması halinde oluşabilecek olumsuzluklara yer verildi.

Raporda, "Brexit'in düzensiz bir şekilde (anlaşmasız) gerçekleşmesi halinde sterlin kuru da dahil olmak üzere hisse senetleri, şirket ve devlet tahvilleri ile bankların borçlanma maliyetlerinin sert şekilde (bu duruma) uyum sağlaması beklenmektedir. Bu durum, hanehalkı ve işletmeler için finansal koşulları sıkılaştıracaktır." denildi.