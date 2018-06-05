İngiltere yeni nükleer santral için müzakerelere başladı

LONDRA (AA) – İngiliz hükümeti, Galler’in kuzeyinde yeni bir nükleer santral inşa edilmesi için müzakerelere başlandığını, projenin finansmanına bütçeden kaynak ayrılabileceğini bildirdi.

İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Greg Clark, parlamentoda yaptığı konuşmada Galler’in kuzeyinde "Wylfa Newydd" nükleer santralinin inşa edilmesi için Japon Hitachi şirketinin iştiraki Horizon Nuclear Power ile müzakerelere başlandığını duyurdu.

Clark, ayrıca projenin gerçekleştirilmesi için kamu kaynaklarının kullanılabileceğini söyledi.

Yeni kurulacak Wylfa Newydd nükleer santralinin inşaat çalışmalarına 2020 yılında başlanması planlanıyor.

İngiliz basınında projenin toplam 12 milyar sterline mal olmasının ve santralin yaklaşık 60 yıl boyunca faaliyet göstermesinin beklendiği belirtiliyor.

Yeni nükleer santralin yaklaşık 2,700 megawatt elektrik üretim kapasitesi ile 5 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılaması öngörülüyor.

