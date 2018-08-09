"İngiltere’de beş yıl içerisinde kiralar yüzde 15 artabilir"

LONDRA (AA) – İngiltere’de kiraların gelecek beş yıl içerisinde yüzde 15 seviyesinde artış kaydedebileceği bildirildi.

Gayrimenkul ve inşaat sektörü denetim kuruluşu Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’de konut sektöründeki stokun talep karşısında yetersiz kalması nedeniyle gelecek beş yıl içerisinde konut kiralarının yüzde 15 seviyesinde artış kaydedebileceği bildirildi.

Açıklamada İngiltere’de hükümetin önümüzdeki dönemde kira fiyatlarındaki artışı regüle etmek için devreye girmesi gerekebileceğinin altı çizildi.

Konuya ilişkin olarak değerlendirmelerine yer verilen RICS Başekonomisti Simon Rubinsohn, “Arzda yaşanan sıkıntının kira fiyatlarını kademeli olarak giderek artırması söz konusu.” ifadesini kullandı.

