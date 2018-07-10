İngiltere'de büyüme mayısta hızlandı

LONDRA (AA) – İngiltere ekonomisinin bu yılın mayıs ayında yüzde 0,3 büyüme kaydettiği bildirildi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada ilk kez Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesine ilişkin verilerinin aylık bazda paylaşılmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada, İngiltere ekonomisinin nisan ayında aylık bazda yüzde 0,2, mayıs ayında ise aylık bazda yüzde 0,3 büyüme kaydettiği ifade edildi.

ONS açıklamasında ülkede mart, nisan, mayıs aylarını kapsayan üç aylık dönemde ise GSYH büyümesinin ise ortalama yüzde 0,2 olduğu belirtildi.

İngiltere’de bahar aylarında hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin perakende satışları desteklediği kaydedilen açıklamada, 19 Mayıs tarihinde gerçekleşen Prens Harry ve Meghan Markle’ın düğününün de ülke ekonomisinin büyümesine katkıda bulunduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, İngiltere ekonomisinin performansına olan inancının kuvvetli olduğunu söylemişti.

İngiltere’de hane halkı harcamalarının yeniden yükselişe geçtiğini belirten Carney, “Toplamda, son yerel veriler ekonominin büyük oranda mayıs ayında yayımlanan enflasyon raporundaki tahminlerle uyumlu olduğunu gösteriyor. Talep, arz oranının biraz üzerinde seyrederken, yerel fiyat baskısı artıyor. “ ifadelerini kullanmıştı.