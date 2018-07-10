FİNANS

İngiltere'de büyüme mayısta hızlandı

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 15:47 | Son Güncelleme

Ülke ekonomisi nisan ayında aylık bazda yüzde 0,2, mayıs ayında ise aylık bazda yüzde 0,3 büyüme kaydetti

LONDRA (AA) – İngiltere ekonomisinin bu yılın mayıs ayında yüzde 0,3 büyüme kaydettiği bildirildi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada ilk kez Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesine ilişkin verilerinin aylık bazda paylaşılmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada, İngiltere ekonomisinin nisan ayında aylık bazda yüzde 0,2, mayıs ayında ise aylık bazda yüzde 0,3 büyüme kaydettiği ifade edildi.

ONS açıklamasında ülkede mart, nisan, mayıs aylarını kapsayan üç aylık dönemde ise GSYH büyümesinin ise ortalama yüzde 0,2 olduğu belirtildi.

İngiltere’de bahar aylarında hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin perakende satışları desteklediği kaydedilen açıklamada, 19 Mayıs tarihinde gerçekleşen Prens Harry ve Meghan Markle’ın düğününün de ülke ekonomisinin büyümesine katkıda bulunduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, İngiltere ekonomisinin performansına olan inancının kuvvetli olduğunu söylemişti.

İngiltere’de hane halkı harcamalarının yeniden yükselişe geçtiğini belirten Carney, “Toplamda, son yerel veriler ekonominin büyük oranda mayıs ayında yayımlanan enflasyon raporundaki tahminlerle uyumlu olduğunu gösteriyor. Talep, arz oranının biraz üzerinde seyrederken, yerel fiyat baskısı artıyor. “ ifadelerini kullanmıştı.

Uzmanlar İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney’nin ekonomik büyüme görünümüne ilişkin son açıklamalarının ardından bankanın ağustos ayında olası bir faiz artırım karar alabileceğini düşünüyor.

İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) üyelerinden bankanın başekonomisti Andy Haldane dahil üç üye, geçen ay yapılan toplantıda bankanın para politikası faizini artırması yönünde oy kullanmıştı.

Diğer altı üye ise bankanın para politikası faizinin yüzde 0,5 seviyesinde tutulması yönünde oy kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
büyüme ingiltere Londra mayıs ONS

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