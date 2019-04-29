LONDRA (AA) - İngiltere'de çalışanların yüzde 31'inin, yaptıkları işler için gereğinden fazla kalifiye oldukları belirlendi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada, İngiltere'de 1992 yılından önce mezun olanlar arasında çalıştıkları iş alanları için gereğinden fazla kalifiye olanların oranının yüzde 22 seviyesinde olduğu, rakamın, 2007'den sonra mezun olanlar arasında yüzde 34 seviyesine kadar yükseldiği belirtildi.

İngiltere'de toplam çalışanlar içinde, pozisyonları için gereğinden fazla kalifiye olan çalışanların oranının ise yüzde 31 olduğu bildirilen açıklamada, çalıştıkları işler için gereğinden fazla kalifiye olan çalışanların oranının yüzde 25 ile başkent Londra'da en yüksek seviyede olduğu kaydedildi.

Ülkede, beşeri bilimler ve sanat mezunlarının ağırlıklı olarak alanlarındaki donanımlarının altındaki işlerde çalışmak zorunda kaldığı belirtilen açıklamada, "25-49 arası gibi bazı yaş gruplarındaki kişilerin, işlerin gerektirdiğinin üzerinde eğitim aldığını gözlemliyoruz. Özellikle 35-49 yaş grubuna baktığımızda, yüksek eğitimin İngiltere’nin istihdam piyasası için kalıcı bir sorun olduğunu görüyoruz." denildi.

