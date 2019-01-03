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İngiltere'de elektriğin üçte biri yenilenebilir kaynaklardan sağlandı

FİNANS HABERLERİ  | 03.01.2019 18:55 | Son Güncelleme

Enerji platformu Carbon Brief'in açıkladığı verilere göre, ülkede geçen yılın toplam elektrik ihtiyacının yüzde 33’ü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı

LONDRA (AA) - İngiltere’de geçen yılın toplam elektrik ihtiyacının üçte birinin yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edildiği bildirildi.

Enerji platformu Carbon Brief tarafından açıklanan verilere göre, İngiltere’de geçen yılın toplam elektrik ihtiyacının yüzde 33’ü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı.

İngiltere’de geçen yıl elektrik ihtiyacının yüzde 17’si rüzgar, yüzde 11’i bio atık yakımından, yüzde 4’ü ise güneş enerjisinden elde edildi.

İngiltere’de yenilenebilir enerji kaynaklarına ek olarak nükleer enerji ve düşük karbon emisyonuna sahip enerji kaynaklarından elde edilen elektriğin toplamdaki payı ise yüzde 53 seviyesinde bulunuyor.

İngiltere’de fosil kaynaklardan elde edilen elektriğin toplam içerisindeki payı geçen yıl itibarıyla yüzde 46 ile tüm zamanların en düşük seviyesinde gerçekleşti.

İngiltere’de kömürden elektrik elde edilen santraller hızla kapatılıyor. Ülkede 2025 yılında tüm kömür santrallerinin kapatılması hedefleniyor.

Verilere ilişkin olarak değerlendirmede bulunan enerji sektörü çatı kuruluşu RenewableUK Başkan Yardımcısı Maf Smith, son yıllarda özellikle rüzgar enerjisinden elektrik elde edilmesinde maliyetlerin ciddi şekilde azaldığını belirtti.

Smith, "İngiltere’de bundan sonra elektriğin üçte biri yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanıyor. Fosil kaynakların toplam elektrik üretimindeki payı ise giderek azalıyor." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik enerji ingiltere Londra

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