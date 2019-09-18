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İngiltere’de enflasyon ağustosta yüzde 1,7 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2019 13:24 | Son Güncelleme

Ülkede tüketici fiyat endeksi ağustos ayında yıllık bazda yüzde 1,9 olan beklentinin altında kalarak yüzde 1,7 artış kaydetti

LONDRA (AA) - İngiltere’de enflasyon ağustos ayında yıllık bazda yüzde 1,7 arttı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede tüketici fiyat endeksi ağustos ayında yıllık bazda yüzde 1,9 olan beklentinin altında kalarak yüzde 1,7 artış kaydetti. Bir önceki ayda ülkede TÜFE yıllık bazda yüzde 2,1 artış göstermişti.

Ülkede, ağustos ayında TÜFE aylık bazda da yüzde 0,5 olan beklentinin altında kalarak yüzde 0,4 artış gösterdi.

İngiltere’de ağustos ayında çıktı üretici fiyat endeksi (ÜFE) ise yıllık bazda yüzde 1,6 artış gösterdi. Bu veride piyasa beklentisi yüzde 1,7 düzeyindeydi.

ONS açıklamasında, İngiltere’de ağustos ayında enflasyon verisinin beklentinin altında artış göstermesine gerekçe olarak bilgisayar oyunlarının fiyatlarındaki düşüş ve giyecek fiyatlarının tahmin edilenden daha az artış görülmesi gösterildi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), orta vadeli enflasyon hedefini yüzde 2 seviyesinde tutmaya devam ediyor.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Pantheon Macroeconomics İngiltere Baş ekonomisti Samuel Tombs, “Enflasyonda ağustos ayında görülen sert düşüşe rağmen, İngiltere Merkez Bankası’nın diğer merkez bankalarını takip ederek faiz indirimine gitme olasılığı oldukça düşük.” değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ağustos enflasyon ingiltere Londra ONS

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