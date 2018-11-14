İngiltere’de enflasyon ekimde yüzde 2,4’lük seviyesini korudu

LONDRA (AA) - İngiltere’de ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 2,4 arttı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ekim ayında aylık bazda yüzde 0,2 olan beklentinin altında kalarak yüzde 0,1 artış kaydetti.

Ülkede, TÜFE yıllık bazda ise yüzde 2,4’lük artışla bir önceki aydaki seviyesini korudu.

Ekonomistlerin beklentisi İngiltere’de enflasyonun ekim ayında yıllık yüzde 2,5 seviyesinde artış göstermesi yönündeydi.

İngiltere'de ekim ayında çekirdek TÜFE aylık bazda değişmezken (yüzde 0,8), yıllık bazda yüzde 1,9 artış gösterdi.

ONS’nin dün açıkladığı verilere göre, İngiltere’de bu yılın üçüncü çeyreğinde bonus ödemeleri hariç gelirler bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 seviyesinde artış kaydetmişti.

