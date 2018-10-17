İngiltere'de enflasyon hız kesti

LONDRA (AA) – İngiltere'de eylül ayında enflasyon yüzde 2,4 artış kaydetti.
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre İngiltere'de eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 2,4 artış kaydetti.
Ağustos ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 2,7 artış göstermişti. Geçen ay TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 2,6 seviyesinde artması bekleniyordu.
Eylül ayında TÜFE aylık bazda ise yüzde 0,3 olan beklentinin altında kalarak yüzde 0,1 artış gösterdi. Çekirdek TÜFE eylülde yıllık bazda yüzde 1,9 arttı.
Analistler, gıda fiyatlarındaki düşüşün enflasyonun beklentilerin altında kalmasında etkili olduğunu, enflasyonun bir önceki aya göre düşük seyretmesinin İngiltere Merkez Bankası üzerindeki yakın vadeli faiz artırma baskısını azalttığını belirtti.
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