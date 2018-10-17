FİNANS

İngiltere'de enflasyon hız kesti

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2018 15:17 | Son Güncelleme

Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre İngiltere'de eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 2,4 arttı - Ağustos ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 2,7 artış göstermişti

LONDRA (AA) – İngiltere'de eylül ayında enflasyon yüzde 2,4 artış kaydetti.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre İngiltere'de eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 2,4 artış kaydetti.

Ağustos ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 2,7 artış göstermişti. Geçen ay TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 2,6 seviyesinde artması bekleniyordu.

Eylül ayında TÜFE aylık bazda ise yüzde 0,3 olan beklentinin altında kalarak yüzde 0,1 artış gösterdi. Çekirdek TÜFE eylülde yıllık bazda yüzde 1,9 arttı.

Analistler, gıda fiyatlarındaki düşüşün enflasyonun beklentilerin altında kalmasında etkili olduğunu, enflasyonun bir önceki aya göre düşük seyretmesinin İngiltere Merkez Bankası üzerindeki yakın vadeli faiz artırma baskısını azalttığını belirtti.

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