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İngiltere’de enflasyon hız kesti

FİNANS HABERLERİ  | 19.12.2018 16:29 | Son Güncelleme

İngiltere’de enflasyon hız kesti

LONDRA (AA) – İngiltere’de enflasyon kasım ayında yüzde 2,3’e gerileyerek hız kesti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada İngiltere'de kasım ayında tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yıllık bazda beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 2,3 artış gösterdiği belirtildi. Bir önceki ay enflasyon yüzde 2,4'lük artış kaydetmişti.

Kasım ayında TÜFE aylık bazda ise beklentiyle uyumlu şeklide yüzde 0,2 artış gösterdi.

ONS açıklamasında akaryakıt fiyatlarındaki düşüşün kasım ayında enflasyon artışının azalmasında etkili olduğu bildirildi.

Kasım ayında video oyunlarının fiyatlarının arttığı, tütün ürünlerinin ise azaldığı, kasım ayı verileriyle 2017 yılının mart ayından bu yana enflasyonda en düşük seviyenin görüldüğü belirtildi.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Pantheon Macroeconomics İngiltere Ekonomisti Samuel Tombs önümüzdeki aylarda enerji fiyatlarındaki azalışın etkisi ile enflasyonun sert şekilde düşebileceğini belirtti.

Tombs, “2019 yılının başından itibaren enflasyonun İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) hedefi olan yüzde 2 seviyesinin altına düşebilir ve yılın geri kalanında yüzde 1,8 seviyesinde seyredebilir“ ifadelerini kullandı.

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