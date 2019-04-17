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İngiltere'de enflasyon yüzde 1,9 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 17.04.2019 19:50 | Son Güncelleme

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) ülkede tüketici fiyat endeksinin mart ayında bir önceki ayın artış seviyesini koruyarak yıllık bazda yüzde 1,9 seviyesinde kaydedildiğini bildirdi

LONDRA (AA) - İngiltere'de enflasyon mart ayında yıllık bazda yüzde 1,9 artış gösterdi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülkede tüketici fiyat endeksinin mart ayında bir önceki ayın artış seviyesini koruyarak, yıllık bazda yüzde 1,9 seviyesinde kaydedildiğini bildirdi.

Beklenti ise ülkede mart ayında enflasyonun yıllık bazda yüzde 2,0 seviyesinde artış göstermesi yönündeydi.

Ülkede mart ayında TÜFE aylık bazda ise beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 0,2 artış gösterdi.

Mart ayında perakende fiyatlar endeksi ise yıllık bazda yüzde 2,6 olan beklentinin altında kalarak yüzde 2,4 artış kaydetti.

Hafta başında İngiltere'de haftalık bonus ödemeleri hariç gelirin aynı dönemde yüzde 3,4 seviyesinde, bonus ödemeleri dahil gelirin ise yüzde 3,5 artış gösterdiği bildirilmişti.

Enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan, muhasebe, denetim, vergi ve yönetim danışmanlığı hizmeti sunan uluslararası Deloitte şirketinin baş ekonomisti, "Yaklaşık bir yıldır enflasyon haftalık gelir artış oranının altında seyrediyor. Bu tüketicilerin İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışı (Brexit) kaynaklı belirsizliklere karşı durmak için iyi bir konumda olduğun gösteriyor." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
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